芝公校每12名學生有1人染疫

芝加哥公立學校14日學期結束，芝教師工會呼籲秋季新學年繼續防疫。(CPS臉書)

14日結束整個學年課程的芝加哥公立學校系統(CPS)最新報告指出，過去一整年恢復實體上課期間，平均每12名學生中有一名感染新冠肺炎病毒。

芝加哥公校 2021-2022學年於14日告一段落，CPS統計顯示，從去年8月開學至今，不包括特許學校在內的500多所公校27萬2000名學生中，共有2萬2500個新冠病例，至於CPS的成人病例則超過9300名。根據12日的紀錄，芝公校有3300名學生還有240名成人，因為感染新冠病毒或沒有施打疫苗 但與染疫者近距離接觸而隔離居家。

過去一年疫情 期間，芝教師工會多次對恢復實體課程提出抗議，尤其今年年初新冠變種病毒株Omicron爆發時，教師工會拒絕在沒有額外安全保護下到校上課，伊州南部的一名律師，甚至對此向法院提出控訴。

目前仍很難說今年8月22日公校開學時，疫情會發展到哪種情況，不過，根據CPS近日公布的新學年預算案中，仍將繼續提供各校免費、自願的新冠病毒篩檢服務，且會持續進行接觸者追蹤，同時提供免費疫苗接種。

芝教師工會對此表示，計畫在秋季新學年開始前，與CPS重新簽署新的安全協議，該份協議與今年年初時與公校系統達成的協議差不多，工會副總顧問顧德查爾(Thad Goodchild)說，工會不打算變動該份協議，公校系統應該在新學年繼續遵守各個防疫措施，才能讓大家放心。