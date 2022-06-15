芝公校每12名學生有1人染疫
14日結束整個學年課程的芝加哥公立學校系統(CPS)最新報告指出，過去一整年恢復實體上課期間，平均每12名學生中有一名感染新冠肺炎病毒。
芝加哥公校2021-2022學年於14日告一段落，CPS統計顯示，從去年8月開學至今，不包括特許學校在內的500多所公校27萬2000名學生中，共有2萬2500個新冠病例，至於CPS的成人病例則超過9300名。根據12日的紀錄，芝公校有3300名學生還有240名成人，因為感染新冠病毒或沒有施打疫苗但與染疫者近距離接觸而隔離居家。
過去一年疫情期間，芝教師工會多次對恢復實體課程提出抗議，尤其今年年初新冠變種病毒株Omicron爆發時，教師工會拒絕在沒有額外安全保護下到校上課，伊州南部的一名律師，甚至對此向法院提出控訴。
目前仍很難說今年8月22日公校開學時，疫情會發展到哪種情況，不過，根據CPS近日公布的新學年預算案中，仍將繼續提供各校免費、自願的新冠病毒篩檢服務，且會持續進行接觸者追蹤，同時提供免費疫苗接種。
芝教師工會對此表示，計畫在秋季新學年開始前，與CPS重新簽署新的安全協議，該份協議與今年年初時與公校系統達成的協議差不多，工會副總顧問顧德查爾(Thad Goodchild)說，工會不打算變動該份協議，公校系統應該在新學年繼續遵守各個防疫措施，才能讓大家放心。
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