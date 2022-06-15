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猴痘達7例 芝衛生局提醒避免皮膚接觸

黃惠玲
芝加哥衛生局提醒，由於猴痘病毒可藉由親密皮膚接觸傳染，參加演唱會或其他人擠人的派對活動時應留意。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥衛生局提醒，由於猴痘病毒可藉由親密皮膚接觸傳染，參加演唱會或其他人擠人的派對活動時應留意。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥衛生局13日表示，從首例芝城猴痘病患至今不到10天，芝加哥已經確認有七名確診患者，衛生局局長亞瓦迪說，雖然芝市的感染風險仍然很低，但衛生局提醒民眾，猴痘可能通過親密接觸傳播，因此要參加小空間聚會或活動時，應多加評估再做出明智選擇。

猴痘病毒在全球已經有1450個病例，美國境內有49例，芝加哥截至12日為止，有七例確診。

衛生局表示，伊州出現第一個感染猴痘(monkeypox)的病例為芝市居民，他近期才從歐洲旅遊回來。而現階段的幾名病例都是最近曾經去過歐洲，一名病患則在5月26日到30日間，於芝加哥出席了一場「國際皮革會議」(International Leather conference)，經追蹤發現，來自另一州的猴痘確診者也出席了同場會議。

早期數據顯示，同性戀、雙性戀與其他跟男性有親密關係的男子，佔有猴痘患者中較高的比率。

衛生局表示，猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、背痛、肌肉酸痛和精力不足。該病毒也會在臉部或生殖器上引起皮疹和病變，並變成充滿白色液體的水皰。一般猴痘會通過皮膚接觸傳播，但也可能透過被污染的衣物、被褥傳播，儘管可能讓患者病得很重，但一般不會致命。

由於猴痘會通過親密接觸傳播，衛生局要求大家在出入公共場所時採取是當預防措施，因為假使接觸到患者的體液、呼吸道分泌物或其所使用的任何五品，如繃帶、盤子、杯子等，都有可能受到感染。

衛生局也積極與多項夏季活動的組者合作宣導防範猴痘傳染，例如在活動中分發印有聯邦疾病傳播中心CDC猴痘相關信息連結的小卡，其中包括同性戀、雙性戀男性的健康提醒，以及可以獲得更多資訊的二維碼。

芝城豐富的夏季活動即將陸續登場，衛生局特別建議，如果身體不適或身上有任何皮疹、潰爛時，應避免參加可能會有皮膚接觸機會的公眾活動。

猴痘 芝加哥 芝城

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