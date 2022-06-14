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高溫預警 芝城酷熱將達109度F

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市緊急管理與通訊辦公室發布14日高溫預警，提醒民眾避免在戶外從事超過30分鐘的劇烈活動。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市緊急管理與通訊辦公室發布14日高溫預警，提醒民眾避免在戶外從事超過30分鐘的劇烈活動。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象預報指出，大芝加哥地區在13日中午到下午4時間，吹起破壞性的強風帶入新一波暖峰過後，14日、15日兩天的氣溫將飆升到華氏90度，屆時體感溫度將達109度，部分地區甚至會更熱；芝加哥緊急管理與通訊辦公室(IEMC)針對14日中午到晚間8時發布了「高溫預警」(Heat Advisory)。

13日的風暴上午8時許在愛阿華州東部且迅速增強，隨著暖峰向北移動，氣象局向包括伊利諾州中北部以及東北部，還有印第安納州西北部等地發布了高溫預警。國家氣象局警告，由於這波熱浪夾帶高濕氣，因此只要從事劇烈的戶外活動不到30分鐘，就可能造成中暑。

氣象專家建議民眾採取預防措施，包括多喝水、待在有冷氣的地方、遠離陽光照射處，如果可能的話，改在清晨或晚間從事戶外劇烈活動，假使需要在白天外出工作，盡可能穿著輕便與寬鬆的衣服。

要了解自己或家人是否因為天氣過熱引起「中暑」或「熱衰竭」，可掌握以下徵狀：

中暑：神志不清或精神狀態改變、說話含糊不清；昏迷；皮膚熱、乾燥或大出汗；癲癇發作；體溫很高；一旦中暑未及時就醫將可能致命致命。熱衰竭：頭痛、噁心、虛弱、頭暈、易怒、口渴、大出汗、體溫升高、尿量減少。

市府公衛專家指出，除了在大太陽下過度運動將發生中暑外，在室內也有有風險，主要因為室內假使空氣不流動，散熱速度下降，產熱速度大過於散熱速度，空間內的熱能無法排出，導致環境溫度不斷升高，而老人和兒童對溫度的調節能力相對比較差，一旦室內溫度持續上升，過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重病症。

市府提醒家有獨居老人者，務必記得留意其所住房間的溫度調節，而老人室內中暑有時很難發現，如果長輩出現嗜睡情形就要多留意。

芝市府提醒，一旦有上述症狀應將中暑者移到陰涼的地方，並撥打911，此外，在熱浪襲擊下，務必不要把寵物或小孩單獨留在車子內。

國家氣象局表示，這波高溫可望在周末退散。

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