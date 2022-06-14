芝今年已265人遭謀殺 逾9成死於槍口

儘管芝加哥 警察局加派警力巡邏，並推出與社區強化合作的各種防範犯罪計畫，治安似乎未見有效改善，芝警局13日統計，剛結束的周末芝城 共有31人中槍，其中6人不幸死亡；此外，芝市一項最新報告顯示，今年到6月11日為止，芝城遭謀殺人數累計達265個，其中超過九成的死亡案例都與槍枝有關。

芝市前個周末共有28人中槍，其中四人死亡，而剛結束的周末死傷人數更多。由於每年國慶日連假均為芝加哥市犯罪與槍擊案高峰期，警方正密切研擬因應方案，以全力減少治安事件發生。

芝加哥市府13日也發布一項統計，說明該市遭謀殺人數的增長變化，報告指出，2021年芝加哥共有797人被謀殺，比2020年多了25人，而今年年初到6月11日為止，芝市有265人被殺，與去年同期相比減少了21人。

遭謀殺人數最多的社區，依序排列前九名分別為：Auburn Gresham(20人遭殺)、奧斯汀(Austin，19)、南岸(South Shore，17)、西英格伍德(West Englewood，15)、新城(New City，12)、西普爾曼(West Pullman，12)、西加菲爾德公園(West Garfield Park，11)、Greater Grand Crossing(10)、哈伯特公園(Humboldt Park，10)，而芝加哥草坪(Chicago Lawn)、英格伍德與North Lawndale均以8人同列第十名。

華人聚居的橋港區、阿默爾廣場區、麥金利公園區，只有麥金利公園有一人遭謀殺。

該報告提到，被謀殺致死的族群，以年輕非裔 占最多數，其中年齡在20到29歲的死者多達93人，其次為30到29歲有77人；死者中非裔達209名，西語裔39人，白人16個，亞裔僅有一個。265名遭謀殺者中，男性占了220個，女性45名。

此外，槍枝仍是這些謀殺案件中主要使用武器，其中244件涉及槍擊，只有21件與槍枝無關。