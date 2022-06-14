芝加哥50個提前投票所即起開放

芝選委會中文外展主任劉珍(左二)與其他語言的外展員。(高潔／攝影)

芝加哥選舉委員會13日宣布，全市50個提前投票 所，即日起開放選民前往投票，其中包括華人 聚居的華埠 、橋港區、麥金利公園區的提前投票所，到初選日(6月28日)當天，選民均可前往頭下神聖選票。

根據選委會網站，華人聚居的提前投票所地點，分別為橋港區McGuane Park(2901 S. Poplar Ave.、12區則在McKinley Park Branch(1915 W. 35th St.)、25區為華埠圖書館(2100 S. Wentworth Ave.)。

芝選委會主席賀南德茲(Marisel Hernadez)說，50個提前投票所每周一到周五的開放時間為上午9時到下午6時，周六則從上午9時開放到傍晚5時，周日時間則是上午10時到下午4時。她特別提到，這些提前投票所開放給芝市所有選民前往投票，不限居住地區，而這些提前票所在初選日當天也會繼續從清晨6時一直開放選民投票到晚間7時。 芝加哥提前投票即起上路。(高潔／攝影)

她提醒，所有在今年11月8日前年滿18歲的美國公民，都可以登記選民並行使投票權，雖然網上選民登記已經結束，假使還未登記者，可以帶著相關資料前往提前投票所直接登記並完成選舉，選民別忘了攜帶兩份身分證明，其中一份需顯示目前居住地址，賀南德茲說，28日選舉日當天，各投票所也將提供選民登記服務。 芝加哥選委會中文外展主任劉珍(左)與選委會執行主任郝樂戴(右)。(高潔／攝影)

賀南德茲說，想要使用郵寄投票(Vote by Mail)者，到6月23日晚間5時前，都可以提出申請，所有的郵寄投票都將附上回郵信封，方便選民將選票寄回選委會，此外，這些郵寄選票也可直接到投遞到市中心超級投票所(191 N. Clark)或芝加哥選委會(69 W. Washington)的選票收集箱。 芝選委會中文外展主任劉珍(左)與華裔選舉官員葉逸詩(右)。(高潔／攝影)

選委會表示，目前已經收到10萬5000份郵寄投票申請，其中9300張選票已經寄回選委會。