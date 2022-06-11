芝城華埠提前投票所 13日起開放

劉珍表示，芝加哥初選選票不論電腦觸摸式或紙質版本，都提供了中文對照說明(圖為樣本選票)。(特派員黃惠玲╱攝影)

距離伊利諾州初選不到三周，芝加哥市選舉委員會中文外展主任劉珍日前特別在華埠 圖書館講解今年投票 作業流程，她表示，選民可選擇「電腦觸摸螢幕選票」或「紙質選票」圈選心儀的政黨候選人，無論哪一種選票都有中文解說，此外，目前各投票所仍缺選舉官(election judge)，她鼓勵華人 踴躍申請。

劉珍說，目前芝加哥提前投票所，僅限於在芝市市區的超級投票站(191 N. Clark St.)，其他包括華埠圖書館在內分布於50個選區的提前投票所，則將從下周一(13日)開始到6月28日期間開放使用。

華人聚居的11區的提前投票所在McGuane Park(2901 S. Poplar Ave.、12區則在McKinley Park Branch(1915 W. 35th St.)、25區為華埠圖書館(2100 S. Wentworth Ave.)。她表示，雖然觸摸式螢幕的選票受到歡迎，但許多年長的選民還是習慣使用紙質選票，她說，如果當場有任何問題，可向值班的選舉官提問。

芝市區的超級投票站開放時間為：周一至周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時；而選舉日6月28日當天，則從清晨6時開放到晚間7時。其他50個選區的提前投票所從13日開放到28日。詳細提前投票所的位置，可查詢：https://reurl.cc/e3VqK7。

下周一開放的華埠提前投票所與其他50個提前投票所一樣，不論住在哪一個選區的選民，都可前往投票，今年的初選，選民將選出代表黨派參加年底11月8日普選的候選人。

劉珍也號召華人應徵選舉官，該職務在選前需接受4小時的網路培訓，28日選舉當天的工作時間為早上5時30分到晚間7時，完成任務者將可獲得至少230元薪資，有意申請者，可直接上網送件，網址：pollworker.chicagoelections.gov。