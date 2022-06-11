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芝城華埠提前投票所 13日起開放

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
劉珍表示，芝加哥初選選票不論電腦觸摸式或紙質版本，都提供了中文對照說明(圖為樣本選票)。(特派員黃惠玲╱攝影)
劉珍表示，芝加哥初選選票不論電腦觸摸式或紙質版本，都提供了中文對照說明(圖為樣本選票)。(特派員黃惠玲╱攝影)

距離伊利諾州初選不到三周，芝加哥市選舉委員會中文外展主任劉珍日前特別在華埠圖書館講解今年投票作業流程，她表示，選民可選擇「電腦觸摸螢幕選票」或「紙質選票」圈選心儀的政黨候選人，無論哪一種選票都有中文解說，此外，目前各投票所仍缺選舉官(election judge)，她鼓勵華人踴躍申請。

劉珍說，目前芝加哥提前投票所，僅限於在芝市市區的超級投票站(191 N. Clark St.)，其他包括華埠圖書館在內分布於50個選區的提前投票所，則將從下周一(13日)開始到6月28日期間開放使用。

華人聚居的11區的提前投票所在McGuane Park(2901 S. Poplar Ave.、12區則在McKinley Park Branch(1915 W. 35th St.)、25區為華埠圖書館(2100 S. Wentworth Ave.)。她表示，雖然觸摸式螢幕的選票受到歡迎，但許多年長的選民還是習慣使用紙質選票，她說，如果當場有任何問題，可向值班的選舉官提問。

芝市區的超級投票站開放時間為：周一至周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時；而選舉日6月28日當天，則從清晨6時開放到晚間7時。其他50個選區的提前投票所從13日開放到28日。詳細提前投票所的位置，可查詢：https://reurl.cc/e3VqK7。

下周一開放的華埠提前投票所與其他50個提前投票所一樣，不論住在哪一個選區的選民，都可前往投票，今年的初選，選民將選出代表黨派參加年底11月8日普選的候選人。

劉珍也號召華人應徵選舉官，該職務在選前需接受4小時的網路培訓，28日選舉當天的工作時間為早上5時30分到晚間7時，完成任務者將可獲得至少230元薪資，有意申請者，可直接上網送件，網址：pollworker.chicagoelections.gov。

劉珍演示電腦觸摸螢幕選票作業。(特派員黃惠玲╱攝影)
劉珍演示電腦觸摸螢幕選票作業。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥初選選票不論電腦觸摸式或紙質版本，都提供了中文對照說明(圖為樣本選票)。(...
芝加哥初選選票不論電腦觸摸式或紙質版本，都提供了中文對照說明(圖為樣本選票)。(特派員黃惠玲╱攝影)

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