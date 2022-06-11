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芝加哥華龍體育社隆重慶祝成立50周年

本報芝加哥訊
華龍體育社的忠實粉絲們。
華龍體育社的忠實粉絲們。

芝加哥華龍體育社日前在富麗華大酒樓舉辦慶祝成立50周年活動。1972年成立的芝城華龍體育社，由前芝市長戴利的副幕僚長李雙振（Gene Lee）和一群芝城唐人街社區熱愛體育運動的朋友一起創立。體育社最初只是一支成人籃球隊，後擴展組成並培養年輕球員的籃球隊、隨後並發展了棒球、舞獅等多元項目，宗旨就是為當地社區青少年提供文娛體育活動平臺。目前該社有數百名年齡從12歲到65歲不等的成員，其中包括80多名青少年。

慶祝活動由李雙振的女兒、芝市首位華裔市議員、11區區長李慧華（ Nicole Lee）主持。李慧華聲稱，歡迎好友們出席華龍體育社50週年慶典，在過去50年，華龍體育社以正面積極的態度影響了成千上萬的唐人街的年輕人，并通過各式活動建立了強大的社會價值觀與凝聚力。李慧華為父親與體育社的成員多年來對社區的無私奉獻感到光榮。李慧華代表華龍體育社感謝她的父親、李雙振50年來對唐人街的貢獻、對培育年輕的一代付出的努力與心血。她感謝社區各界的支持、協助華龍體育社發展壯大，讓華社的年輕人通過參與公共活動、體育比賽、展示文化等過程，為年輕的一代提供機會貢獻社區。此外，她也對華龍體育社社長陳樹芹多年來對體育社的貢獻表示感謝！

華龍體育社創辦人李雙振表示，當年他與一群朋友因為愛好運動而組成籃球隊而推出了該體育社，後來加入人數越來越多，並陸續發展了棒球、舞龍舞獅等培訓與運動項目，經過半個世紀，華龍體育社不僅持續推動華人運動，其舞獅舞龍隊更扮演了傳承傳統中華文化的重要角色。李雙振更感謝多年來支持和參與體育社活動的會員，特別感謝李氏公所前輩李振民和李秉樞對體育社的大力支持。當天慶典活動高朋滿座，芝市25區區長盧漢士以及社會賢達、僑社先進和華龍體育社歷代的教練、球員、義工們等共400人出席。現場由其會員舞獅助興，還有抽獎環節令活動氣氛到達高潮。

創辦人李雙振（左）與 華龍體育社功臣們的合照。
創辦人李雙振（左）與 華龍體育社功臣們的合照。
AmeriStar Casino 營銷總監 Keen Harris(左一）與員工...
AmeriStar Casino 營銷總監 Keen Harris(左一）與員工到場道賀支持。
華龍體育社的忠實粉絲們。
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超群餅家老闆趙培業全家到場道賀和支持。
超群餅家老闆趙培業全家到場道賀和支持。
美中餐飲協會會長鄭時坦（中）、副會長徐婕雯(右）等出席道賀支持。
美中餐飲協會會長鄭時坦（中）、副會長徐婕雯(右）等出席道賀支持。
創辦人李雙振與贊助商等人合照。
創辦人李雙振與贊助商等人合照。
創辦人李雙振（後排左）、芝市25區區長盧漢士夫婦（後排右）以及社會賢達、僑社先進...
創辦人李雙振（後排左）、芝市25區區長盧漢士夫婦（後排右）以及社會賢達、僑社先進出席道賀支持！
RIVERS Casino 亞裔營銷發展部負責人Peter 蔡（右）、Eddie...
RIVERS Casino 亞裔營銷發展部負責人Peter 蔡（右）、Eddie Tom（左）等到場道賀支持。
創辦人李雙振（前排右三）與華龍體育社歷代的教練、球員、義工們合照。
創辦人李雙振（前排右三）與華龍體育社歷代的教練、球員、義工們合照。

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