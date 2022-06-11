伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊便民更換ID/駕駛執照服務大受歡迎

上圖為伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工合照。

由伊州亞裔 事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）協調，伊州州務卿杰西懷特（Jesse White）辦公室派出外展部流動服務團隊日前來到芝加哥中國城為民眾提供現場辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照及有關的咨詢服務。由于中國城需要辦理更換身份證民眾太多，Jesse White外展服務團隊不定期派出外展服務團隊持續服務中國城民眾，大受民眾歡迎！據統計，這次共有近百民眾辦理了更新ID和駕照 。

上午九點開始，永活街希林藝術中心就有民眾排隊等候辦理。有排隊的民眾開心表示，因為疫情，很多人的ID和駕駛執照過期或即將到期而沒有及時辦理更換，特別是上年紀的老人家，如果要去市區辦理，除要預約，還要勞動兒女孫輩一同前往當翻譯，現在州務卿辦公室外展部流動服務團隊便民服務來到家門口，還有多位義工現場翻譯中文，真要感謝協調主辦團體及熱心人士啊！

當天的希林藝術中心除州務卿辦公室外展部流動服務團隊外，還有伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱及其會員包括韓龍灝、梅小平、陳羨韶、余杏瑜等參與了義工登記和翻譯行列，還有多位熱心義工包括容音寧和鄺棟榮等負責維持秩序。他們真心為社區民眾辦實事的舉動，值得大家學習和稱頌！伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱感謝所有義工的熱情付出，他代表社區民眾感謝州務卿 Jesse White 對中國城民眾的關心愛護，感謝希林藝術中心免費提供場地。馬森柱表示，流動服務團隊下次的中國城便民服務將擇日公告，如果有需要辦理更新ID和駕照的民眾敬請留意媒體宣傳。