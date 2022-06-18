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芝城大快活明爐燒味堪稱燒臘王 燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩

本報芝加哥訊
大快活明爐燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩！
大快活明爐燒鴨/燒腩仔/化皮乳豬皮脆肉嫩！

地址位于221. S. 22nd PL Chicago, IL 60616 的大快活燒臘店（Happy Mart）推出的各式明爐秘制燒味、鹵味、熟食及外賣飯盒等平、靚、正供應大眾。林老板特別推薦賓客喜歡的明爐燒鴨/澳門燒腩仔，燒鵝、化皮乳豬（需預訂）等皮脆肉嫩燒味堪稱燒臘王。該燒臘店還有美味留齒的蜜汁梅叉肉、燒排骨、桂花鹽水鴨、貴妃走地雞、鼓油雞等鹵味。樣樣精製，款款鮮美！

除明爐燒味外，大快活的鹵味/熟食還包括鹵水豬大腸、麻辣豬耳仔、白云豬手、白云鳳爪、鹵水鴨掌亦、鹵豬肚等。有著主理粵菜三十年堪稱廚神的榮大師傅主理的各式飯盒小炒更是錦上添花，味道鮮美！榮大師傅特別推介選料新鮮，牛肉爽滑，鍋氣十足的干炒牛河和魚幹蒸肉餅飯、梅菜扣肉、芋頭扣肉等招牌美食

其它的午餐外賣飯盒還包括涼瓜排骨、豉汁排骨、榨菜炒火腩飯、榨菜炒腩仔肉飯、菜脯炒火腩飯、菜脯炒腩仔肉飯等，大快活燒臘/熟食/外賣飯盒是您最佳的選擇！大快活燒味美食老少咸宜！所有美食方便快捷，健康衛生。店門口有15分鐘泊車位，也可先致電：(312)235-2702 訂餐。

美食 澳門

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