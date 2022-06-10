芝城油價漲翻天 每加侖油價平均6元創新高 華人高喊吃不消

儘管特別開車去油價比較便宜的郊區加油，單次加滿油箱還是要花至少100元。(包東宇提供)

「來美國20年了，第一次深刻感受到油價 、物價飛漲的經濟壓力」，住在芝加哥 的包東宇這幾年一直開著豐田家庭車minivan上下班、接送孩子，「半年前加滿油箱大概就60元上下，現在一次就要花掉100多元」，每個月至少加油兩次的他說，這對普通受薪家庭來說真的吃不消，也因為預測油價仍將上漲，他決定取消暑假自駕遊計畫。

芝加哥每加侖平均油價已經衝破6元，達到史上新高點，全美平均每加侖油價則在5元上下徘徊，許多芝加哥市民為了省錢，紛紛開車到附近郊區油價較便宜處加油，包東宇說，朋友現在都會互相交換附近各加油站 的價格信息，「好不容易找到一家普通汽油才5.659元的加油站，雖然便宜些，但18加侖還是得花掉上百元」。

油價持續升高已對一般民眾帶來相當衝擊，而買不到新車以及買不起二手車，更讓人沮喪，包東宇說，他的家庭房車minivan，加滿20加侖汽油只能跑400哩左右，為了省油他去年曾決定換成Sienna油電車，「然而從去年起這款車就一直缺貨，原以為到今年會好些，沒想到前幾天去看車，才驚覺目前缺車問題更嚴重」。

也想購買Sienna車的餐館東主Alber楊說，他上個月去看車，車商賣場完全沒有新車，但剛好有一部去年的二手Sienna有現貨，「我本來還覺得自己運氣很好，但一聽到價錢心涼了半截」，Albert說，這輛二手車要賣5萬7000元，竟然比新車足足貴了1萬，新車缺貨、舊車買不起的情況下，他暫時打消了買車念頭。

包東宇說，油價如果再持續上升，可能對頂尖收入的族群不會有太大影響，但對於一般固定收入的家庭卻是一大挑戰，「每個月薪水一樣，但單單加油開銷就激增一倍，還不算其他食物、娛樂休閒、孩子學習等方面的費用也同樣增長」，他希望有關當局能夠解決現階段民眾的困境。

不少受油價高漲之苦的通勤族，為了省錢各出奇招，每天上下班來回要開車至少1.5小時的Alice說，「一下高速公路就把冷氣關掉」；可以選擇彈性居家上班的林偉說，儘管公司一些同事都回到辦公室上班，但自己住得比較遠，油價又這麼高，「還是會堅持遠距工作，等過陣子再考慮回辦公室」。