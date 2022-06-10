高車價 低庫存 車商優惠促銷時代結束

新車缺貨、二手車奇貨可居，讓有意購車的消費者要買到理想車子難上加難。(pixabay)

隨意走進車商展示廳選購車子，銷售商馬上祭出各種促銷優惠吸引顧客成交的時代，已經暫時告終，汽車買賣網站Edmunds Insight的資深經理杜瑞連(Ivan Drury)說，今年夏天計畫買車者，必須有心理準備「打破舊習慣，重新學習新消費模式」，包括降低期望值、到信譽良好的車商處買車，以及盡量以「訂購」方式選購車輛。

杜瑞連列出幾個當前購車環境的一些問題，以及如何因應的建議：

●買車等候期拉長將比預期持續更久：許多想買新車的人，以為等一陣子解決芯片缺貨問題，就可以重回以往不缺車的情況，然而根據英特爾執行長Pat Gelsinger近來的談話，因為建造新的半導體工廠需要好幾年時間，芯片短缺將持續到2024年。

專家建議：如選擇繼續等待的話，請先確保當前開的車輛在未來幾年還可以使用，尤其記得定期維修。

●支付標價或是加價購買：車廠提供折扣的好日子已經一去不復返，現在市售車輛幾乎都比標價高，或是「根據市場調整」的新價，部分高端豪車更可能必須多付1000元，甚至5萬元才能成交。

專家建議：買車前先仔細做好搜索功課，有部分經銷商仍選擇不加價的方式交易，看車前最好先致電詢問清楚。

●選擇可能很有限：消費者應該習慣接受「訂購」車子的做法，不要跟以往一樣到經銷商處直接買車，專家說，未來車廠可能會對生產數據更加保守，同時也將可能把部分車輛保留為「接訂單再生產」。

專家建議：如果一定要買某個顏色或配備的話，別忘了要有耐心，假使急著買車的話，就要在顏色、車款等方面靈活彈性。

●貸款 買車月付將增加：由於美聯儲已經調高利率 ，根據Edmunds數據，4月份車子貸款利率達4.7%(APR)，二手車 利率更高，年利率8％。

專家建議：如果信用分數不是很好，在購買二手車時，多跟幾家貸款機構核實利率，此外，如購買有認證的二手車，可以享有比較低的利率且有額外保修期。