紅線華埠站攻擊女性 男被控嚴重攻擊重罪

檢察官提控在華埠攻擊女乘客的葛林恩三項嚴重攻擊重罪。(芝警局提供)

芝加哥 警察局表示，警方已向日前在紅線華埠 車站、羅斯福路站先後攻擊三名女性的嫌犯葛林恩(Markel Green)提出控罪，根據資料顯示，該嫌在過去幾年已有多次在捷運 站攻擊婦女的紀錄。

警局紀錄指出，這名男嫌不久前才在紅線蘭道夫站推倒一名女性致其失去知覺遭逮捕，然而該名受害女性卻拒絕對葛林恩尋求重罪控訴，由於葛林恩未依規定到庭，法院早對其發出通緝令。

該嫌於1日又在華埠站持利器割傷一名22歲亞裔女性臉部，並毆打另一名20歲西語裔女性，根據警方報案資料，這兩名遭無故受到暴力襲擊的年輕女子，都是來芝城觀光的遊客。

該案發生13分鐘後，男嫌在紅線羅斯福路站，以建築用圓錐形物攻擊一名23歲女性。

檢察官因此對葛林恩提控三項嚴重攻擊重罪，法官David Navarro 7日召開保釋庭時，裁決保釋金25萬元，葛林恩須繳交現金2萬5000元才能出獄，目前他仍在監獄關押。

此外，芝加哥第九警分局公布5月30日到6月5日的治安事件報告，除了上述紅線捷運站攻擊案外，1日晚間11時49分在普林斯頓大道夾26街附近，發生一起入室竊盜案；3日上午9時在23小街300號附近，則有民眾受到持槍者騷擾；3日晚間6時5分，永活街2200號發生偷竊案，損失超過500元；還有4日下午4時29分，舍麥路100多號有一起嚴重毆打案。