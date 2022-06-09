爭取連任 芝市長萊特福特宣布參選

芝加哥市長萊特福特(中立者)日前發文，對其執政團隊的亞裔人才予以肯定。(芝市長辦公室)

儘管之前多次傳出現任芝加哥 市市長萊特福特可能退出下一屆市長選舉，但隨著萊特福特7日宣布明年2月將參選市長，此舉證實她決定力拚連任，爭取新的四年市長任期。

萊特福特發布參選影片表示，自己將「堅持為改革而戰」，她提到任內遇到新冠疫情，但她努力讓孩子們留在學校學習，而芝城 槍枝、幫派、政治腐敗等嚴重議題，正試圖阻止芝加哥進步。

她說，要解決芝加哥的困境需要時間，她承認自己與其他普通人一樣，非最有耐心的人，而「有時也會直接表現出來」，導致有些人不喜歡其作風，她希望選民多給她一點時間，以落實各項正在進行的政策，繼續帶領城市前進。

目前已經宣布參選市長的挑戰者，包括南區的區長索耶爾(Roderick Sawyer)、前芝加哥公校執行長瓦拉斯(Paul Vallas)、伊利諾州州眾議員巴克納(Kam Buckner)、西南區的區長羅佩茲(Raymond Lopez)以及企業家威爾森(Willie Wilson)。

這五名參選人都對萊特福特領導下的芝城高犯罪率提出質疑，且批評其造成了城市不必要的分裂。

在萊特福特執政的三年多期間，芝城的犯罪率持續飆升，且沒有實現「透明政府」，此外，她還與教師、警察 工會爭執不下，她的支持度近幾個月陷入低迷，尤其無法獲得白人與拉丁裔選民的歡迎。