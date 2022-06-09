爭取連任 芝市長萊特福特宣布參選
儘管之前多次傳出現任芝加哥市市長萊特福特可能退出下一屆市長選舉，但隨著萊特福特7日宣布明年2月將參選市長，此舉證實她決定力拚連任，爭取新的四年市長任期。
萊特福特發布參選影片表示，自己將「堅持為改革而戰」，她提到任內遇到新冠疫情，但她努力讓孩子們留在學校學習，而芝城槍枝、幫派、政治腐敗等嚴重議題，正試圖阻止芝加哥進步。
她說，要解決芝加哥的困境需要時間，她承認自己與其他普通人一樣，非最有耐心的人，而「有時也會直接表現出來」，導致有些人不喜歡其作風，她希望選民多給她一點時間，以落實各項正在進行的政策，繼續帶領城市前進。
目前已經宣布參選市長的挑戰者，包括南區的區長索耶爾(Roderick Sawyer)、前芝加哥公校執行長瓦拉斯(Paul Vallas)、伊利諾州州眾議員巴克納(Kam Buckner)、西南區的區長羅佩茲(Raymond Lopez)以及企業家威爾森(Willie Wilson)。
這五名參選人都對萊特福特領導下的芝城高犯罪率提出質疑，且批評其造成了城市不必要的分裂。
在萊特福特執政的三年多期間，芝城的犯罪率持續飆升，且沒有實現「透明政府」，此外，她還與教師、警察工會爭執不下，她的支持度近幾個月陷入低迷，尤其無法獲得白人與拉丁裔選民的歡迎。
上一則
德州這兩周宣導減速駕車 小心吃罰單
下一則
FB留言