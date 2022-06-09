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芝加哥大學中國留學生失蹤逾月 父母急尋

特派員黃惠玲／芝加哥報導
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

就讀芝加哥大學的20歲中國留學生范迪文(Diwen Fan)，約一個月前離開學校宿舍後至今未與家人聯繫，范迪文父母焦急萬分，希望任何知道范迪文去向者提供線索，范家並將提供1萬元獎金答謝。

20歲的中國留學生范迪文失蹤時，背著圖中的後背包。(清水正東律所提供)
20歲的中國留學生范迪文失蹤時，背著圖中的後背包。(清水正東律所提供)

根據芝加哥清水正東律師事務所指出，范迪文身高179公分，體重70公斤，中英文流利，5月5日從校園失蹤時，戴著一副黑色邊框的近視眼鏡，背著一個黑色且上面有「EDISON」字樣的後背包。

家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東...
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

人在中國的父母一直聯繫不上孩子非常著急，范家父母發表公開信向兒子說，知道他付出了巨大艱辛與努力，但誰又能事事如意呢？「因個人所能掌控之外的原因受到挫折，根本不算什麼大事，堅強、韌性與毅力才是人生真正的財富」。

公開信還提到，是否還記得父親常講的名校並不那麼重要，何況目前一切問題均能解決，「你完全可進可退，前程無虞，關鍵是盡快回歸樂觀與常態」。

家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東...
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

范家父母還向兒子喊話說，認識他的所有人一如既往相信、支持他，不過，父親現在焦急萬分，母親整天以淚洗面，弟弟也急切盼望早日見到「象龜哥哥」，范迪文的同學也期待與他在暑期聚會，父母希望兒子不要把自己封閉起來，盡快與家人聯繫。

如有任何線索，請聯繫芝加哥清水正東律師事務所，電話(312)782-2090，電郵[email protected]。范家父母將提供1萬元酬金，給提供線索使家人找到范迪文者。

芝加哥 中國留學生 哥大

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