芝公校新財年預算增 興氏小學經費卻縮水

華生眾多的華埠興氏小學，新學年預算縮水了45萬。(興氏小學官方臉書)

芝加哥公校 系統(CPS)新財年預算 案總額達95億，比去年經費高出2億，儘管該學區計畫新學年將增聘1621名全職人員，使該系統全職員工數增至4萬3378人，但部分學校的經費卻遭到刪減，導致必須裁減一些員工，其中包括位於華埠的興氏小學。

CPS早在3月就先行公布了600多所學校的個別預算計畫，公校執行長馬丁尼茲(Pedro Martinez)說，新學年大約有六成的學校經費都往上調漲，另外有四成學校的預算縮減或持平，此外他也提到，約八成學校的每名學生花費總額將提高，未增加的學校則是因為學生人數減少或項目有所變化。

根據統計，芝加哥500多所公立學校學生人數有27萬多名，另有約6萬名學生分別就讀近百所「特許學校」，而去年芝公校註冊學生人數比前年減少1萬名。

興氏小學為這波刪減經費的學校名單之一，該校共減少了45萬資金，約比去年預算少了7.8％，該校預估將因此裁減七名教職員。

另方面，CPS目前仍有來自聯邦28億元的紓困資金，然而這筆經費將在2024年到期，這段期間各個學校為了消耗此補助款，因而創設的許多職位，一旦斷了金援，這些員工也將被迫離職。

新財年預算案中，公校將額外撥出7200萬元作為聘雇新教師的經費，此外，還將花5000萬元擴大暑期校園與校外活動；另外撥款700萬作為運動體育資金，其中包括為至少一半的高中增聘全職體育主管；還有600萬經費將用於聘用53位學校諮商老師。

CPS於2019年與芝加哥教師工會曾簽下新約，承諾逐步雇用更多的學校職員，包括在2023-24學年前，每所學校每天都會有一名護士、一名社工人員駐校服務，馬丁內茲對此回應，新財年公校將增加100多名護士職位，且將增聘更多個案經理與諮商師。