芝公校撥款7000萬 華埠高中落實在望

芝城華埠一帶因為無社區高中，很多學生都必須每天通勤到其他區就讀。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 公立學校系統(CPS)7日公布新學年預算 案，其中包括將保留7000萬作為籌建華埠 高中經費，華埠更好團結聯盟主席吳常義表示，這筆資金加上兩年前伊利諾州府承諾提供的5000萬撥款，累計華埠高中建案資金已達1億2000萬，他說，如果一切進行順利，該新高中最快可望於兩年後開放入讀。

芝公校系統的這筆新投資，促使華埠新高中向前邁進一大步，兩年前積極在議會爭取經費，並順利為華埠高中取得5000萬元的伊州華裔州眾議員馬靜儀說，對於CPS預算案向華埠撥款感到欣慰，她表示「接下來我們還有很多工作要做」，其中最重要的是選出對華埠、橋港區與南環區(South Loop)等三地區居民來說最便利的建校地點。

CPS發言人佛格斯(Mary Fergus)說，這筆7000萬的撥款，將作為探索在華埠一帶建立新社區高中的經費，她提到「目前全案還處於早期階段」，她發出聲明表示，「我們知道該地區的成員，多年來一直推動建立新高中，而因為社區的努力，也已獲得州府5000萬的資金挹注」，佛格斯說，接著需要社區投入規畫、設計、建造新的學校，CPS預計今年夏天啟動社區主導的規畫過程。

投入催生華埠高中長達40年的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華說，聯盟早從1970年代就開始爭取社區高中，直到2020年芝加哥公校系統一度決定將全國教師學院(National Teachers Academy)擴建為華埠社區高中，然而因原就讀該校師長強烈反彈並告上法院，後由巡迴法院法官2018年裁決，最終阻止了該座小學改建為華埠高中的方案，CPS隨後放棄上訴，整個計畫被迫取消，華埠社區大失所望。

吳常義說，30年前華埠人口大概只有1萬2000人，現已至少3萬5000人，人口增長三倍，卻一直沒有社區高中，造成許許多多的華裔家庭孩子，必須每天耗費很長的通勤時間上下學。

州議會兩年前雖通過了提撥5000萬作為華埠高中經費，但CPS必須對應提供至少6000萬元，才能促使該項目落實，經過漫長等待，CPS在7日終於同意撥出7000萬資金支持華埠高中建案。

吳常義表示，接下來這筆撥款必須通過芝加哥教育委員會的表決，如該案獲得支持，預計兩年後將有第一批新生入讀。

在教委會投票前，CPS將舉行多場聽證會，他鼓勵所有關心華埠高中建設案的民眾前往參加，聽證會均採線上舉行，日期分別為：6月15日中午12時至下午2時，6月16日下午4時到6時，6月17日上午11時30分到下午1時30分，網站將從10日開始接受註冊與填寫意見表，詳細信息可查詢官網：https://reurl.cc/NADLam。