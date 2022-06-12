北美佛光青年聯誼培訓營　各地佛青 活力四射 雲端歡聚

芝加哥佛光青年齊聚芝加哥佛光山，參加開營典禮。

本報芝加哥 訊

紐約佛光青年分團於上月於佛光山鹿野苑，承辦三天兩夜5月28日至30日的「2022年北美佛光青年聯誼會暨白象幹部培訓營」。聯誼會以佛光山紐約鹿野苑為實體主場，芝加哥的14位佛青與來自16個佛光青年分團的團員，於各北美道場同步連線，總計150餘名青年，線上線下一起參加。希望透過此次培訓，讓參與者能更深入的了解佛光青年分團及白象幹部的意義和使命，訓練佛光青年的團隊精神。

國際佛光會世界佛光青年總團部執行長慧傳法師特別從台灣連線開示，從青年團最初成立的緣起、幹部制度、講師制度的健全、傳燈分會的建立等等，一路回顧佛光青年團25年來的點點滴滴，現今佛光青年團已有551位白象幹部、68位善財妙慧講師。觀察這些年來青年們的轉變：從吃喝玩樂到歡喜修行、從被動參與到主動發心。希望佛光青年發心立願，法脈傳承，捨我其誰，未來佛光青年們同樣唱著「弘法者之歌」，在人間佛教的道路上繼續前行。

自北美受疫情 影響後，很多青年們難得能回到道場，紛紛熱情地和北美各地連線的法師和青年分團打招呼。國際佛光會美東副秘書長永固法師在開營典禮時勉勵大家要有菩薩心、青年力，不怕困難、勇於承擔，秉著持戒的精神。美西副秘書長慧東法師進行專題演講「智慧與創新」。各地佛光青年們在當地道場，彼此熱烈歡呼，青春又有活力地道出團呼，口號響徹雲霄。

這次既是北美佛光青年聯誼會，也是白象幹部培訓營，特別安排許多豐富的課程。邀請際佛光會青年發展主委陳澄慧和多位北美傳燈分會資深青年和白象幹部，分享「從青年的角度來看智慧與創新」、「佛光青年的品牌形象」、「回顧佛光青年25週年」等論壇。還有多位法師以英文教授「宗門思想」、「佛門趣味遊戲」、「法器梵唄」、「學佛行儀」等課程，讓佛光青年們從學習中，認識佛教，了解自己。

在分組討論中，各分團團員創意思考，熱烈討論。對如何持續推行「三好四給」的議題，提出許多活動計畫，如：青年藝術展、每月線上佛教漫畫、戶外健走和禪修、青年洗車籌款等活動。芝加哥佛光青年參與小組討論，巧思設計「青年三好營」，安排從上午的「存好心」修持，到下午的「說好話」、「做好事」戶外活動，讓佛青們一整天在佛法的薰陶下，共同體驗三好的精神。

芝加哥青年分團籌備會召集人Celine Wang表示，第一次參加北美佛光青年會議，體驗青年團這個大家庭，並了解青年對佛教的影響與重要性，如同星雲大師所説的「佛教需要青年，青年需要佛教」。芝加哥佛青Jacob Haverkos分享，參加會議讓他體悟到創新對於個人修持和推廣佛教的重要性，最感動是在會議期間，與各地佛青，以不同觀點的腦力激盪，激發出多樣化的建議及想法。Bea Haverkos對這麽多不同的分團齊聚一起，分享共同的信仰和組織，深感讚嘆。這一切讓即將正式成立的芝加哥佛光青年分團，在芝加哥佛光山監寺有恆法師的輔導下，更有發心的動力。

閉幕典禮時，慧傳法師讚歎青年團結的力量，讓此次活動圓滿成功；慧東法師則說明，身為佛光青年，力量來自戒定慧的修行，不是用於征服世界，而是用於降伏自己的貪嗔癡，用於激勵我們周圍的人。紐約道場住持覺麟法師最後希望青年要有「佛教靠我」的信心，要以星雲大師為學習榜樣，並感謝常住法師、義工、傳燈會員等無悔的付出和各分別院的支持。最後揭曉明年北美佛光青年白象幹部培訓營，將由多倫多佛光青年分團承辦，大家期盼明年再相會 (人間社 惜慧和常捨供稿 )。