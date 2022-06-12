我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

芝加哥中國城新榮超市 6/18 盛大開業鉅惠來襲 全場 8.5 折 歡迎光臨觀禮

本報芝加哥訊
新榮超市參茸海味、藥材補品專櫃。
新榮超市參茸海味、藥材補品專櫃。

位於芝加哥中國城南永活街夾 27 Wells St. 的新榮超市（Sun Wing Market）將於 6/18 盛大開業，歡迎各界觀禮指導！鉅惠來襲，禮惠全城，開業期間（6/8-6/18）全場 8.5 折酬賓（超市有解釋權），歡迎光臨！

新榮超市主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品和零食，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，且物美價廉！新榮超市擁有二萬多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您享受舒心的購物樂趣，到新榮超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。新榮超市是您購物的最佳選擇！

全新開業的新榮超市擁有二萬多平方尺展示廳，商品樣樣齊全，提供一站式的購物服務。新榮超市交通便利，地處中國城人氣興旺的永活街（Wentworth Ave）沿線，穿過唐人街標誌性建築“天下為公”牌樓，一直往南31街方向，至27街右拐即到，大型免費停車場，也可以街泊，十分方便，超市毗鄰 90/94 號高速口，方便出入。如果乘車 CTA 24 路巴士可在 Wentworh & 27th St 站下車即到！歡迎光臨新榮超市，地址：2701 S. Wells St. Chicago，IL 60616，營業時間：一周七天營業 （8 am - 8 pm），詳情請致電：（312）877-5508。

新榮超市6/18盛大開業， 全場 8.5 折 歡迎各界人士光臨指導！
新榮超市6/18盛大開業， 全場 8.5 折 歡迎各界人士光臨指導！
新榮超市果蔬部。
新榮超市果蔬部。
新榮超市盛大開業，禮惠全城，全場8.5折（6/8-6/18）.
新榮超市盛大開業，禮惠全城，全場8.5折（6/8-6/18）.
新榮超市幹貨區
新榮超市幹貨區
芝加哥南中國城新榮超市6/18盛大開業，鉅惠來襲，全場 8.5 折 歡迎觀禮！
芝加哥南中國城新榮超市6/18盛大開業，鉅惠來襲，全場 8.5 折 歡迎觀禮！
新榮超市新鮮肉部/魚、蝦、蟹專櫃。
新榮超市新鮮肉部/魚、蝦、蟹專櫃。

芝加哥

上一則

芝加哥市50個選區提前投票 6月13日至6月28日舉行

下一則

夏威夷初選近400人登記 州長之爭 葛林暫領先

延伸閱讀

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
芝加哥前11區區長唐信逃稅案 檢察官要求判2年

芝加哥前11區區長唐信逃稅案 檢察官要求判2年
華人超市ifresh帳目不清 證監會提告

華人超市ifresh帳目不清 證監會提告
長榮航空增加直飛芝加哥台北客運航班 各部門現增聘人手迎接經濟復甦

長榮航空增加直飛芝加哥台北客運航班 各部門現增聘人手迎接經濟復甦
亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動隆重舉行

亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動隆重舉行

KHOU電視台專訪 李雄：為華埠多元族群文化為傲

KHOU電視台專訪 李雄：為華埠多元族群文化為傲

熱門新聞

柯林斯的三名孫子卡森(左起)、哈森和威隆。(美聯社)

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

2022-06-04 23:00
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
家人從5月5日至今，都無法與就讀芝加哥大學的中國留學生范迪文取得聯繫。(清水正東律所提供)

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

2022-06-08 15:17
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
德州奧斯汀查維斯湖社區坐擁湖邊美景。(LakeTravis.com)

200萬元預算 在加州、德州可買的房子 差很大

2022-06-07 17:54
王蔚櫻(Winnie Wang)被選為今年北卡數理高中畢業生代表致辭。(家長提供)

北卡數理高中華生王蔚櫻 代表畢業生致詞

2022-06-07 02:14

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望