芝加哥市50個選區提前投票 6月13日至6月28日舉行

芝加哥選舉委員會職員劉珍（左）等在華埠廣場慶祝亞裔月活動中宣傳及提供選民登記服務。

芝加哥 市將於6月28日初選的提前投票 即日起在位於191 N. Clark (Lake & Clark)的芝加哥市選舉委員會的超級投票站正式開始，庫克 縣巡迴法院在前幾天作出下列裁決：國會第 1 選區：候選人 Stephany Rose Spaulding 不在選票上縣警長：候選人 Navarro Gercone 在選票上縣警長：候選人 Noland Rivera 在選票上。

郵寄投票選票也已於5月31日開始寄給選民。位於191 N. Clark 的超級投票站也已於5月31日開始至 6月28日(選舉日)開放，時間：周一至周五上午9時-下午6時，周六上午9時-下午5時，周日上午10時-下午4時，選舉日(6月28日)上午6時-下午7時。從6月20日至6月24日，191 N. Clark 的超級投票站將延長開放時間 (上午9時-下午7時)。

芝加哥市50個選區的提前投票從6月13日至6月28日舉行。所有在芝加哥市登記的選民，無論居住在何處，皆可前往市內任何一個提前投票地點投票。所有提前投票地點將提供選民登記服務 (首次登記、更改姓名和更新地址)。辦理首次登記、更改姓名及地址的選民需要提供兩種身份證明，其中一種要有選民的目前地址。選民有任何問題可致電 312-269-7900 或發送電郵至 [email protected]。

此外，芝加哥選舉委員會現正招聘6/28(選舉日)雙語(英/中)投票站工作人員。依據法例，成為雙語選舉官員，必須能說中英文和書寫英文，工作一天從早上五點至晚上七點，薪金$170+$60（線上培訓）= $230。在線申請：https://chicagoelections.gov/en/serving-as-a-judge-of-election.html 或聯繫：（Jane Lau）312-269-3257, [email protected]，312-269-3257。更多信息請瀏覽：chicagoelections.gov。