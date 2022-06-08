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芝加哥前11區區長唐信逃稅案 檢察官要求判2年

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華人居民眾多的芝加哥11區前區長唐信(右)，因逃稅及說謊而被陪審團判決罪成。( 本報檔案照 片)
華人居民眾多的芝加哥11區前區長唐信(右)，因逃稅及說謊而被陪審團判決罪成。( 本報檔案照 片)

聯邦檢察官6日對法庭提出議案，要求對逃稅以及對銀行監管機構說謊定罪的前芝加哥11區區長唐信(Patrick Thompson)判處兩年監禁；而唐信律師則向法官求情要求假釋，因為唐信已經為其行為付出慘痛代價，包括工作沒了、律師執照吊銷且備受公眾羞辱等。

檢察官6日晚間提交的判決備忘錄指出，唐信的罪刑並非出於需要，而是覺得自己可以不用支付少於貸款的錢，並想藉著撒謊來實現此目標。

唐信律師蓋爾(Chris Gair)說，與芝加哥聯邦法院審理的其他稅收案件相比，唐信的罪刑只是九牛一毛，在此同時，包括芝加哥第10區區長Susan Garza、38區區長Nicholas Sposato等130多人，都向法院寫信為唐信陳情。

52歲的唐信為曾是芝加哥最有勢力的戴利家族成員，他因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

陪審團最終認定其虛假陳述、報稅造假罪成，其中前項最高可判處30年徒刑，而報稅造假則可面臨三年監禁，由於罪名成立，唐信被迫辭去區長職位，而華人居民眾多的11區長職位，後來由市長萊特福特指派華裔李慧華接任。

負責審理該案的聯邦法官Franklin Valderrama預計在7月6日宣判。

芝加哥 貸款 報稅

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