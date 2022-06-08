芝住家與商戶裝監視器 可領千元補助
芝加哥市長萊特福特6日公布「保護住家、商店企業回饋計畫」(The Home and Business Protection Rebate Program)施行細節，包括安裝監視攝影機、一年的影片儲存費用，以及戶外照明燈及GPS行車追蹤紀錄器等費用，均可向市府申請補助，每戶最高金額可拿到1020元。
萊特福特與芝警局局長布朗早在4月初就宣布了將推出這項補助，芝加哥從疫情後槍枝暴力頻發，市府希望藉此項目改善社區安全，減少治安事件，布朗指出，以監視攝影為例，其所拍下的影片，有助於警察確認嫌犯，尤其是沒有目擊證人及其他相關證據時，更成為警方指控罪犯的關鍵。
●有關該計畫的市府補助細節如下：
─安裝每部監視攝影機高可拿到225元補助，每一家最多可申請兩部，也就是說此項津貼可達450元。
─監視影片一年儲存費用，最高可獲得150元補助。
─戶外照明燈每盞可獲100元津貼，每戶最多可申請兩盞共200元。
─每部車可申請50元的安裝行車追蹤紀錄器費用補助，每家可申請兩部車輛共100元津貼。
─行車追蹤紀錄器影片一年期的儲存費用，最高可拿到120元。
●申請資格：必須是以芝市住址為主要居住地的屋主或租戶、商家、宗教機構或非營利組織，申請行車紀錄器者則車輛必須登記在芝加哥市。
●申請補助網址：在安裝好符合補助的設備後，可上官網申請領回相關購買費用，網址：https://reurl.cc/M0D75W。
●攝影機不強制向警局註冊：原先要求申請補助用戶必須強制向警局註冊攝影機，使警察可在刑事調查中隨時使用攝影機拍攝畫面的規定，新的補助法已經改為「民眾可自行選擇是否登記註冊」，芝警局提醒，通過在警局註冊攝影機，可以幫助警探更有效破案，有意註冊者，可上網登記：https://reurl.cc/ErDKdv。
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