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芝住家與商戶裝監視器 可領千元補助

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市公布申請安裝門口監視攝影及其他改善治安設備的補助申請辦法。(芝市府官網截圖)
芝市公布申請安裝門口監視攝影及其他改善治安設備的補助申請辦法。(芝市府官網截圖)

芝加哥市長萊特福特6日公布「保護住家、商店企業回饋計畫」(The Home and Business Protection Rebate Program)施行細節，包括安裝監視攝影機、一年的影片儲存費用，以及戶外照明燈及GPS行車追蹤紀錄器等費用，均可向市府申請補助，每戶最高金額可拿到1020元。

萊特福特與芝警局局長布朗早在4月初就宣布了將推出這項補助，芝加哥從疫情後槍枝暴力頻發，市府希望藉此項目改善社區安全，減少治安事件，布朗指出，以監視攝影為例，其所拍下的影片，有助於警察確認嫌犯，尤其是沒有目擊證人及其他相關證據時，更成為警方指控罪犯的關鍵。

●有關該計畫的市府補助細節如下：

─安裝每部監視攝影機高可拿到225元補助，每一家最多可申請兩部，也就是說此項津貼可達450元。

─監視影片一年儲存費用，最高可獲得150元補助。

─戶外照明燈每盞可獲100元津貼，每戶最多可申請兩盞共200元。

─每部車可申請50元的安裝行車追蹤紀錄器費用補助，每家可申請兩部車輛共100元津貼。

─行車追蹤紀錄器影片一年期的儲存費用，最高可拿到120元。

●申請資格：必須是以芝市住址為主要居住地的屋主或租戶、商家、宗教機構或非營利組織，申請行車紀錄器者則車輛必須登記在芝加哥市。

●申請補助網址：在安裝好符合補助的設備後，可上官網申請領回相關購買費用，網址：https://reurl.cc/M0D75W。

●攝影機不強制向警局註冊：原先要求申請補助用戶必須強制向警局註冊攝影機，使警察可在刑事調查中隨時使用攝影機拍攝畫面的規定，新的補助法已經改為「民眾可自行選擇是否登記註冊」，芝警局提醒，通過在警局註冊攝影機，可以幫助警探更有效破案，有意註冊者，可上網登記：https://reurl.cc/ErDKdv。

攝影 芝加哥 警察

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