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芝市長轟法院 浮濫保釋致罪犯肆無忌憚

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥連續發生三名警察遭槍擊後，曾擔任聯邦檢察官的芝市市長萊特福特，再度嚴厲抨擊庫克郡司法系統，她表示「法官不應該讓被指控暴力犯罪者保釋」，萊特福特說，如果他們已經被控罪就是有罪。

芝市長對於庫克郡首席法官伊文斯(Tim Evans)、伊利諾州庫克郡檢察官福克斯(Kim Foxx)輕縱暴力累犯的做法，多次表達強烈不滿，在三名警察陸續在交通攔停時遭到槍擊後，萊特福特對於現行庫克郡司法系統提出最直接的指責。

她說，「我們不應該因為非暴力罪犯付不起保釋金，就把他們關在監獄，但如果是被控暴力犯罪的嫌犯，就不應該隨便給予保釋」。萊特福特解釋，當然每個嫌犯都有權獲得「無罪推定」，但在此同時，社區居民也有權遠離危險人物，「所以我們必須繼續向刑事法庭施壓，把暴力危險分子關起來，不要讓他們獲得保釋，也不要允許他們帶著電子監控器回到社區」。

萊特福特表示，讓已經被控暴力犯罪者保釋在外，就等於「破壞了刑事法庭的存在價值」，她說，對暴力犯罪危險分子的刑責追究到底，就可以讓芝市暴力事件大幅下降，「然而假使讓已經被控謀殺、殺人未遂、強姦、綁架、劫車的疑犯重回街頭，等於刑事法庭沒有做好他們應做的工作，也沒有考慮到這些人對於社區可能帶來的危險」。

「法院系統缺乏問責制，才使犯罪分子肆無忌憚」，萊特福特總結指出，她的這番言論獲得不少市民支持，但也同時遭致批評其發言不當。

伊州美國公民自由聯盟(The American Civil Liberties Union of Illinois)表示，萊特福特嚴重破壞了憲法意義，其對保釋改革的持續攻擊令人不安，因為憲法規定在未被定罪前，法官有權對疑犯做出是否可保釋的個別決定。

暴力犯罪 庫克 警察

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