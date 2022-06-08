槍枝暴力 成伊州兒童死亡主因

推動槍枝安全的非營利組織Everytown for Gun Safety，日前到華府呼籲國會議員，不要忽視槍枝對兒童與青少年的傷害。(Everytown for Gun Safety臉書截圖)

美國兒科學會(American Academy of Pediatircs)最新發布的一項報告指出，喪生槍口的24歲及以下年輕人、青少年與兒童人數，從2019年的7947人，增加到2020年的1萬197人，增幅達28％。而與全美趨勢雷同，包括槍擊案頻發芝加哥 在內的伊利諾州，槍枝謀殺已經成為伊州 該族群暴力傷害致死的首要原因。

除了兒科學會的最新統計外，美國聯邦疾病防治中心(CDC)數據也顯示，2019年到2020年間，全美死於槍枝暴力的人數激增35%，其中兒童與年輕人死於槍枝有關的人數，從4608人增加到6360人，增幅達38%。

伊州死於槍口的人數，在2019年共1367人，2020年增加到1745名，增加幅度約28％，CDC還指出，槍枝暴力除了已經成為伊州1到24歲族群的主要的暴力傷害致死原因，其中使用槍枝自殺人數更在這類死亡中名列第三，報告顯示，伊州2020年此族群死於槍口人數共390名，而其中開槍自盡的占了70名。

芝加哥大學醫學院外科教授、芝大柯默兒童醫院(UChicago Medicine Comer Children's Hospital)外科醫生亨利(Marion Henry)說，這是一個可怕的趨勢，他身為槍枝暴力不斷升級的芝城醫護第一線人員，「很遺憾，我不時看到被槍打傷的幼兒，甚至中彈死亡的幼童」，而中槍倖存的兒童中，許多人仍然面臨嚴重後遺症，例如癱瘓、腹部與胃腸道損傷導致殘疾，或是需要結腸造口手術，還不乏有人因此要終身與心理健康 搏鬥。

芝加哥教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，對於所有學生來說，「活過21歲應該是理所當然，而不是需要努力達到的目標」，他呼籲芝市必須提出解決方案，包括通過各種暴力預防條例，投資學校各種創傷與心理健康支持項目，積極應對此公共衛生危機，保護學生安全。

美國兒科學會創傷、暴力與吸毒防範委員會新一屆主席李羅斯(Lois Lee)說，德州小學等全國矚目的槍擊案爆發後，各界就會興起要求改革槍枝暴力的聲浪，很不幸的是，越來越多每天死於槍口的兒童、青少年，卻得不到任何關注或引起討論。

根據該學會統計，全美有三分之一家有幼兒的家庭有槍，等於有200萬名兒童在未上鎖、子彈上膛的家庭環境中成長，他說，必須將家中槍枝安全儲存，以避免兒童與青少年取得的法案建立，才能有效減少悲劇發生。

有鑑於此，美國兒科學會要求兒科醫生在日常問診中，向患者家庭說明槍枝安全問題的重要。