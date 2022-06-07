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全美狗咬郵差10大城 芝加哥排第8

特派員黃惠玲／芝加哥報導
郵局提醒狗主留意郵差安全。(USPS提供)
郵局提醒狗主留意郵差安全。(USPS提供)

根據美國郵政總局新發布的一項「最多郵差遭狗攻擊的城市排行榜」顯示，芝加哥去年發生35宗郵差被狗攻擊事件，在全美城市中排名第八高，俄亥俄州的克立夫蘭市以58件居冠，德州休士頓(54件)亞軍，密蘇里州的堪薩斯城(48件)則排在第三高。

這份統計是配合「全美狗咬傷認知周」(National Dog Bite Awareness)而發布，主要希望讓更多人了解郵務人員在投遞郵件時所面臨狗攻擊的危險性，報告指出，去年多達5400多位郵政從業人員在工作時遭到狗攻擊。

郵政總局職業安全與健康部門資深主任德卡洛(Linda DeCarlo)說，郵局非常重視員工的安全，希望所有的狗主都可以將狗狗安置在不會危害他人的環境，以確保郵差送信時的安全，她說，郵局希望狗主能把狗養在屋內或圍欄內，遠離住家大門或用皮帶拴著。另方面她也提到，郵局對郵差都提供了應對寵物需保持警惕的培訓。

德卡洛進一步解釋，郵差在受訓時，會被提醒送信時不要驚動狗，眼睛要盯著狗，永遠不要撫摸或餵食狗兒，此外，要進入院子投遞信件時，記得搖動柵欄提醒狗有人要進來。

郵局表示，如果郵差感到送信時不安全，不僅狗主人的郵件遞送會暫停，全社區的郵件服務可能都會受到影響。

排名全美前十名狗攻擊郵差最多的城市，依序為：克立夫蘭、休士頓、堪薩斯城、洛杉磯(44宗)、路威爾(Louisville，42宗)、達拉斯(38宗)、聖路易(36宗)、芝加哥、底特律(34宗)、費城(32宗)。

美國郵政 休士頓 芝加哥

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