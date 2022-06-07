走過半世紀 芝華龍體育社歡慶50周年

華龍體育社創辦人李雙振(左一)感謝各界50年來的支持，現為11區區長的女兒李慧華(左二)擔任晚會主持。(高潔／攝影)

芝加哥 華龍體育社日前在華埠 歡慶成立50周年，創辦人李雙振表示，當年他與一群朋友因為愛好運動而組成籃球隊而推出了該體育社，後來加入人數越來越多，並陸續發展了棒球、舞龍舞獅等培訓與運動項目，經過半個世紀，華龍體育社不僅持續推動華人運動，其舞獅舞龍隊更扮演了傳承傳統中華文化的重要角色。

華龍體育社創辦人李雙振(後左一)感謝各界50年來的支持。(高潔／攝影)

當天慶祝餐會由李雙振女兒、現任芝加哥11區區長李慧華主持，李慧華表示，從小到大，她父親幾乎不分日夜的投入體育社工作與活動，尤其與青少年建立了深厚感情，她回憶，甚至深夜父親都還會接到體育社孩子們的諮詢電話，她以父親與所有成員們為社區的無私奉獻為榮。

華龍體育社創辦人李雙振(前)感謝各界50年來的支持。(高潔／攝影)

華龍體育社現任社長陳樹芹介紹，華龍體育社創立於1972年，除了許多大型活動可以看見華龍舞龍舞獅的精采演出外，該體育社也舉辦了多屆地方和國家籃球錦標賽，讓許多華裔青少年能夠有管道運動健身，除籃球隊外，華龍體育社還組建了表演隊，積極組織參與華埠春節遊行 、夏令會、龍舟賽等社區活動。他說，目前該社有數百名年齡從12歲到65歲不等的成員，其中包括80多名青少年。

華龍體育社成員歡慶50周歲。(高潔／攝影)

包括芝加哥25區區長盧漢士、芝加哥華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)、美中餐飲協會會長鄭時坦等400多人都到場共襄盛舉。當天並頒發紀念獎杯給體育社歷任教練、義工，以表彰他們對社區的貢獻。