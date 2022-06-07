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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

美亞健康協會獲50萬經費 助餐飲業培訓與求職

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞協會劉紅(二排左五)將與美中餐飲協會合作，以州府提供的資金開設各項餐飲培訓課程與求職服務。(本報檔案照片)
美亞協會劉紅(二排左五)將與美中餐飲協會合作，以州府提供的資金開設各項餐飲培訓課程與求職服務。(本報檔案照片)

伊利諾州州長普立茲克與伊州商務及經濟機會廳(Department of Commerce and Economic Opportunity，簡稱DCEO)日前宣布，將撥款2000萬元，促進並改善各社區的勞動力復甦，協助想要求職或提升工作技能者，獲得專業訓練與幫助，其中華埠的美亞健康協會獲得50萬經費，也是該項目唯一拿到補助的華裔機構。

美亞協會主任劉紅表示，餐飲業無疑是疫情期間受到最大打擊的行業，而目前中餐館與其他餐飲同業一樣，面臨人手短缺的挑戰，因此美亞決定與美中餐飲協會合作，以該筆經費提供有意投入或正在從事中餐行業者培訓，包括提供衛生課程、各項考試訓練及中餐經營管理等。

州府這筆資金主要通過就業培訓和經濟發展計畫(Job Training and Economic Development Program) ，向全州44個機構發出補助，預計為2500多位有需要的州民提供服務，並以受疫情衝擊最嚴重的行業為主要培訓目標。此經費可望擴大對失業或未充分就業民眾的工作培訓與求職協助。

DCEO專員賈西亞(Sylvia I. Garcia)表示，該計畫以有色人種、低收入族群和代表性不足的社區為優先補助對象，參與民眾除了完成培訓可以取得證書外，還可工作協尋與培訓後續跟進，此外，還可獲得交通、育兒及書籍等方面的開支津貼。

就業 疫情 低收入

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