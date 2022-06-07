庫克郡及芝城 7月1日調漲最低時薪

餐館、超市、零售等行業近來都深受人手短缺困擾，不少業主表示，今年的時薪調漲，恐怕對於吸引人力回流作用不大。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克 郡最低時薪 將從7月1日起提高，其中非小費員工由13元調高到13.35元，收小費員工則從現行的6.6元增加到7.4元；芝加哥市方面，同樣從7月1日起調薪，其中員工人數21名及以上的企業，最低時薪調高到15.4元，員工數低於21個的公司，時薪則升至14.5元。芝市小費員工也將從下個月起，由8.7元調高到9.4元。

根據庫克郡的最低時薪條例，任何年滿18歲在該郡打工的民眾，只要符合以下任一狀況，都適用該項時薪標準：1.員工在庫克郡的公司行號工作，且每兩周的工作時數至少兩小時；2.企業至少有四個及以上員工；3.公司在庫克郡有經營據點，或持有庫克郡頒發的營業執照。

至於18歲及以下的青少年工資，則需依照伊利諾州最低時薪9.25元的標準支付，明年1月1日起，此薪資將提高到10.5元。

伊州 現階段的最低時薪，一般員工為12元，小費原則為7.2元，去年該州最低時薪分別為11元及6.6元。根據伊州法律，明年起，最低時薪將上調到13元，小費員工則為7.8元。

往年對於員工薪資調漲都倍感壓力且頻有怨言的餐館、超市、裝潢、營建、零售等行業東主，今年對於時薪提高幾乎沒有太多意見，反而是因人手不足的問題深受困擾。

芝城橋港區一家中餐館老闆說，「現在的問題已經不是時薪調高與否，而是根本找不到人上工」，這名業者說，不論是服務生或後廚幫手，薪水已經比往年提高至少50%，「但還是找不到人」，他說，之前的一些員工有的轉去開網約車，因為上班時間自由，有的跳槽到其他高薪餐廳，「整個陷入惡性循環」，他表示，時薪按照現在的標準很難吸引人應徵。

本身經營裝修營建公司的芝加哥華商會副會長李建明說，之前華人工人的日薪大約150元左右，這兩年日薪提高到200到300元都還是找不到人，「尤其是公司攬下的業務，幾乎都找不到外包商承接」。

李建明說，芝市時薪雖然已經是伊州最高，但對於協助解決目前的工人荒無濟於事，他表示，加薪不是問題，但現階段的狀況，多少讓部分經驗與技能生澀的工人，也因此產生「趁機喊價」的心態，他建議政府當局增加開設職訓教育，起碼使各行業員工可以提升技能，才能維持職場人力供需的穩定發展。