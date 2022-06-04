因應通膨 伊州推出購物稅優惠 雜貨超市稅7月起停徵1年

今年7月1日起到明年6月30日止，伊州將免收1%的超市雜貨稅。(特派員黃惠玲╱攝影)

通膨來襲，伊利諾州推出系列方案減輕民眾經濟負擔，其中「暫停徵收雜貨超市稅(Grocery Tax)」，將從7月1日起上路，屆時將停收現行超市雜貨店的1%的州稅；此外，伊州 會在8月5日到14日間，推出「銷售稅優惠期」(State Sales Tax Holiday)，凡在伊州零售店購買價格低於125元的服飾或學校用品，銷售稅將僅收1.25％。

上述兩項方案在通過伊州議會表決後，已經由州長普立茲克簽署通過，國稅廳(Illinois Department of Revenue)廳長哈里斯(David Harris)近日則向伊州註冊的零售商發出通知，提醒上述兩項新方案的施行細節。

伊州國稅廳指出，超市購物州稅減免為期一年，將從7月1日起進行到明年6月30日，一般超市食品、消耗品的州稅為1%，但在免稅期間，將停止徵收該項稅率，不過，超市附設藥局 或坊間連鎖藥局的藥品，則不再免稅範圍。

至於「銷售稅優惠期」為期10天，主要希望伊州家庭在孩子開學前的各種服飾、用品的開銷負擔可以獲得舒緩，方案實施期間現行的州銷售稅6.25%將大降5%到1.25%，也就是說，只要在伊州零售店購物，除了支付地方徵收的銷售稅外，州稅只要再加1.25％即可，以芝市為例，現行銷售稅為10.25%，優惠期間則只要支付5.25%(庫克 郡1.75%+芝市1.25%＋伊州1.25%)的銷售稅。

不過，要獲得上述銷售稅優惠，商品價格不能超過125元，符合減稅的商品，包括大部分的服飾、鞋子等，此外，學校相關用品，如文件夾、蠟筆、剪刀等，也都在優惠範圍。