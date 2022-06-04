我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美海軍「超級大黃蜂」墜毀 飛行員喪命 非近年來首次

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

因應通膨 伊州推出購物稅優惠 雜貨超市稅7月起停徵1年

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
今年7月1日起到明年6月30日止，伊州將免收1%的超市雜貨稅。(特派員黃惠玲╱攝影)
今年7月1日起到明年6月30日止，伊州將免收1%的超市雜貨稅。(特派員黃惠玲╱攝影)

通膨來襲，伊利諾州推出系列方案減輕民眾經濟負擔，其中「暫停徵收雜貨超市稅(Grocery Tax)」，將從7月1日起上路，屆時將停收現行超市雜貨店的1%的州稅；此外，伊州會在8月5日到14日間，推出「銷售稅優惠期」(State Sales Tax Holiday)，凡在伊州零售店購買價格低於125元的服飾或學校用品，銷售稅將僅收1.25％。

上述兩項方案在通過伊州議會表決後，已經由州長普立茲克簽署通過，國稅廳(Illinois Department of Revenue)廳長哈里斯(David Harris)近日則向伊州註冊的零售商發出通知，提醒上述兩項新方案的施行細節。

伊州國稅廳指出，超市購物州稅減免為期一年，將從7月1日起進行到明年6月30日，一般超市食品、消耗品的州稅為1%，但在免稅期間，將停止徵收該項稅率，不過，超市附設藥局或坊間連鎖藥局的藥品，則不再免稅範圍。

至於「銷售稅優惠期」為期10天，主要希望伊州家庭在孩子開學前的各種服飾、用品的開銷負擔可以獲得舒緩，方案實施期間現行的州銷售稅6.25%將大降5%到1.25%，也就是說，只要在伊州零售店購物，除了支付地方徵收的銷售稅外，州稅只要再加1.25％即可，以芝市為例，現行銷售稅為10.25%，優惠期間則只要支付5.25%(庫克郡1.75%+芝市1.25%＋伊州1.25%)的銷售稅。

不過，要獲得上述銷售稅優惠，商品價格不能超過125元，符合減稅的商品，包括大部分的服飾、鞋子等，此外，學校相關用品，如文件夾、蠟筆、剪刀等，也都在優惠範圍。

伊州 藥局 庫克

上一則

艾妲颶風9個月後 新州災民仍等不到聯邦補助款

延伸閱讀

通膨和供應鏈干擾無礙銷售 Lululemon上修全年財測

通膨和供應鏈干擾無礙銷售 Lululemon上修全年財測

伊州首例 歐遊返芝居民感染猴痘病毒

伊州首例 歐遊返芝居民感染猴痘病毒
伊州州長、國會參議員競爭激烈

伊州州長、國會參議員競爭激烈
伊州初選芝城提前投票 開跑

伊州初選芝城提前投票 開跑

伊州5至11歲 6成未接種疫苗

伊州5至11歲 6成未接種疫苗
伊州人口少計25萬 總人口破1300萬 未減反增

伊州人口少計25萬 總人口破1300萬 未減反增

熱門新聞

逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

2022-06-03 11:52

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷