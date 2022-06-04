伊州首例 遊歐返芝居民染猴痘病毒

圖為顯微鏡下的猴痘病毒。(美聯社)

伊利諾州衛生廳與芝加哥 衛生局官員證實，伊州 出現第一個感染猴痘 (monkeypox)的病例，該患者為芝市居民，最近才從歐洲旅遊回來。衛生廳3日傍晚更新指出，一名與首例患者近距離接觸者已受感染，為該州第二例猴痘患者。

兩名患者接受伊州衛生廳猴痘檢測結果為陽性，目前正等待聯邦疾病防治中心CDC的再次確認。

西北大學醫院西北郊區分院的首席醫療官哈費茲(Irfan Hafiz)說，芝加哥是一個很大的國際旅遊樞紐，因此不可避免會出現一兩起，甚至更多的病例。

猴痘與新冠病毒不同，該疾病從50年代就已經存在，大多數的病例來自中非與西非，但今年以來，CDC已經在全美19個州發現了22個猴痘病例，專家表示，雖然伊州現在爆出第一個病例，但預計並不會大規模爆發。

不過，羅許大學醫學中心的流行病學家塞格蒂博士(Dr. John Segreti)說，儘管不太可能會像COVID那樣大量傳播，但一旦感染猴痘者，可能會病得很重。至於伊州首例感染者的現況，伊州衛生廳與芝加哥衛生局聯合則發出聲明指出，患者目前正在家中隔離，情況良好，並不需要住院。

猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、背痛、肌肉酸痛和精力不足。該病毒也會在臉部或生殖器上引起皮疹和病變，並變成充滿白色液體的水皰。一般猴痘會通過皮膚接觸傳播，但也可能透過被污染的衣物、被褥傳播，儘管可能讓患者病得很重，但一般不會致命。

塞格蒂說，天花疫苗可以預防猴痘，市面上也有抗病毒藥物，一旦感染的話，該類藥物可以有效治療。他也提到，「從患者身邊走過，或與其同搭一部公車，一般並不會因此被感染」，他說，必須跟患者有非常近距離的接觸，才比較可能感染，因此他覺得不會看到很多病例，「大概就幾十例」。

CDC指出，公眾面臨感染猴痘的風險很低，但仍應避免與任何疑似感染者密切接觸，如果身體出現新的、無法解釋的皮疹或病變，無論是否發燒或發冷，都應立即就醫。