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譚繼平公園委員會 追思義工謝依蓮、梅小燕

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
梅小燕家人(持獎牌左)與謝依蓮家人(持獎牌右)代表接受譚繼平公園顧問委員會頒贈的紀念獎牌。(吳常義提供)
梅小燕家人(持獎牌左)與謝依蓮家人(持獎牌右)代表接受譚繼平公園顧問委員會頒贈的紀念獎牌。(吳常義提供)

為感念已過世兩位義工謝依蓮(Elaine Louie)與梅小燕(Helen Tomatoes Moy)對於社區的無私奉獻，譚繼平公園顧問委員會日前在華埠舉行了追思與頒獎，主持儀式的委員會委員廖敏欣說，沒有她們兩位的協助努力，就不會有今天的譚繼平公園與謝祖諒體育館(Leonard M. Louie Field House)。

包括華埠更好團結聯盟創辦人陳增華、芝加哥25區區長盧漢士夫婦，以及譚繼平公園顧問委員會副主席巫瑞奇(Michael Ulreich)等人，均出席了在華埠「謝祖諒體育館」舉行的感恩與追思會。

謝依蓮是催生華埠該座體育館的元老謝祖諒的妻子，她也是譚繼平公園顧問委員會的資深成員，從她先生致力推動在華埠興建體育館開始，就一直全力與以支持，體育館最終在2013年啟用，當時身體健康不佳的謝祖諒還出席了開幕式，不久傳出病逝，為了感念其貢獻，體育館在2015年改名為「謝祖諒體育館」，而謝依蓮在丈夫過世後，仍然擔任公園顧問委員且依舊投入社區各項公益活動，直到前年9月離世。

總是笑臉迎人的梅小燕，在華埠人緣極佳，她之前是華埠興氏小學老師，也曾擔任過中美協進會會長，廖敏欣特別提到，希望梅小燕的樂觀態度與積極服務精神，可以啟發更多人投入關心社區事務並對人生保持美好期待。

巫瑞奇說，如果不是華裔社區有一群像謝依蓮、梅小燕等默默付出的義工，就不可能有譚繼平紀念公園的誕生，更不可能有目前全設施體育館出現。

盧漢士接著將獎牌頒贈給謝依蓮、梅小燕的家人，家人均表示將傳承她們的理念，繼續為社區奉獻。

謝祖諒(左二)、謝依蓮(右一)夫婦以及梅小燕(左)生前，均為催生華埠體育館付出相...
謝祖諒(左二)、謝依蓮(右一)夫婦以及梅小燕(左)生前，均為催生華埠體育館付出相當心力。(吳常義提供)

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