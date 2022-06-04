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谷歌違反伊州隱私法即起接受索賠申請

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
谷歌之前因為沒有適當通知或取得伊州居民用戶同意，而將谷歌相本中的照片依據生物特徵收集分類而遭訴訟。(谷歌相本手機截圖)
谷歌之前因為沒有適當通知或取得伊州居民用戶同意，而將谷歌相本中的照片依據生物特徵收集分類而遭訴訟。(谷歌相本手機截圖)

臉書因為違反伊州生物識別資訊隱私法(Illinois Biometrics Information Privacy Act)而對伊州州民做出6.5億賠償後，谷歌(Google)被控違反相同法令的官司，也已經達成和解，這也意味著部分伊州居民有資格成為總額一億元的和解金受款者。

根據谷歌和解案官網指出，該訴訟指控谷歌違反了伊州法律，那就是在未經適當通知與取得同意的情況下，將居住在伊州州民的生物特徵數據收集、分類，然後儲存在共享的谷歌相本(google photos)。

申請賠償者，只要在2015年5月到2022年4月25日期間的任何時候，出現在谷歌相本中任何一張照片上，且是伊州州民者，都有權獲得和解金。

提交索賠的截止日期為今年9月24日，最終批准賠償的聽證會將在2022年9月28日舉行，詳細提交索賠的步驟與相關信息，可查詢：https://www.googlebipasettlement.com/。

違反伊州隱私法對居民賠償的臉書，才剛寄發每名符合資格者397元的和解金，根據指出，伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，且過去九年至少住在伊州六個月，大多數提出申請且通過審核者，都已經收到這筆賠償。

如果忘記自己究竟有沒有提出申請者，也不記得是否收到確認通知的話，可以撥打以下電話諮詢：

●和解部門(Settlement Administrator)：(844)799-2417。

●芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)：(866)354-3015。

●Robbins Geller Rudman & Down LLP律師事務所：(800)449-4900。

●Labaton Sucharow LLP律所：(888)219-6877。

伊州 谷歌 臉書

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