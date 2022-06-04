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亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動隆重舉行

本報芝加哥訊
美亞健康協會宣傳灘位。
美亞健康協會宣傳灘位。

由大芝加哥地區華僑華人聯合會和美中餐飲業聯合會聯合主辦的大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動，日前在南華埠廣場隆重舉行。中國駐芝加哥總領館總領事趙建，伊州國會議員 Danny Davis，伊州財長方仲華，庫克郡郡長 Toni Preckwinkle，芝加哥副市長 John O’Malley，芝加哥第25區區長盧漢士，伊州國會眾議員馬靜儀代表李美琪等主流政要，以及僑社各界嘉賓出席了當日的慶典活動。本次活動得到了100多家芝加哥僑團的支持。活動由福建商會的舞龍和廣州協會舞獅拉開序幕。豐富多彩的文藝表演節目，吸引了眾多觀眾駐足觀賞。

慶典活動由黃先維主持。華聯會主席鄭征和美中餐飲業聯合會主席胡曉軍代表主辦方首先致辭，對大家蒞臨表示感謝。來賓們也紛紛致辭對亞裔傳統文化月慶典表示祝賀，并對亞裔社區及芝加哥中國城的安全表示關注。多個商家團體機構包括：21世紀地產聯盟、芝加哥選舉委員會、美亞健康協會等還在現場設灘位宣傳業務。

當天有海底撈的變臉表演，有來自中華功夫武館的小小學員展示了長拳、刀法、劍術、九節鞭等。還有芝加哥人民藝術團、希林藝術學院、芝加哥快樂有我健身隊、美中文化藝術中心、芝加哥168健身隊、愛麗絲中東舞蹈團、廣海同鄉會、沖蔞同鄉會、 彩色娛樂藝術團、舞之林藝術團等歌舞表演。

芝加哥選舉委員會劉珍等人在現場宣傳。
芝加哥選舉委員會劉珍等人在現場宣傳。
大家在觀賞海底撈的變臉表演。
大家在觀賞海底撈的變臉表演。
21世紀地產聯盟宣傳灘位。
21世紀地產聯盟宣傳灘位。
華聯會主席鄭征（後排左三）廣海同鄉會創會主席陳錫堂（右三）與廣海舞蹈隊員合照。
華聯會主席鄭征（後排左三）廣海同鄉會創會主席陳錫堂（右三）與廣海舞蹈隊員合照。
出席亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動賓主合照。
出席亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動賓主合照。
亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動盛況。
亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動盛況。
現場宣傳畫作。
現場宣傳畫作。
出席慶典活動的黃氏宗親會高層現張軍鵬領事（中）合照。
出席慶典活動的黃氏宗親會高層現張軍鵬領事（中）合照。
亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動盛況。
亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動盛況。

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