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施佶明短片說亞裔故事 「阿嬤與阿倫」獲肯定

記者陳曼玲／電話採訪報導
施佶明(James Y. Shih)根據他(左)和他的阿嬤的故事，自編自導短片電影「阿嬤與阿倫」(Ahma & Alan)，5月獲選在Omeleto頻道公開放映。(施佶明提供)
施佶明(James Y. Shih)根據他(左)和他的阿嬤的故事，自編自導短片電影「阿嬤與阿倫」(Ahma & Alan)，5月獲選在Omeleto頻道公開放映。(施佶明提供)

台裔施佶明(James Y. Shih)自編自導的短片「阿嬤與阿倫」(Ahma & Alan)，日前獲選列入Omeleto頻道公開播映作品，施佶明說，新冠疫情、美國種族仇恨等大環境，雖讓他情緒糾結疲憊，但也因此有時間沉澱思考，更激發他想說出在美亞裔的故事。他說，希望藉著電影說故事，幫助亞裔了解自己的根，並培養同理心。

「阿嬤與阿倫」曾獲選為2020年西雅圖亞裔電影節的首映短片，施佶明在加州出生長大，父母來自台灣，奶奶在他小時候特別來美國照顧他，他大學畢業後為了與奶奶多相處而搬回台灣。

施佶明說，當時他一邊在台北師大學中文，課餘在幼兒班教英文。 由於他沒有台灣工作簽證，一度還遭警察以外國人不能教英文為由要把他驅逐出境，奶奶因此到警局陳情說「我孫子是台灣人，他不需要非法教書，我可以照顧他」。施佶明看到嬌小的奶奶無畏權威，使他深感驕傲而寫下「阿嬤與阿倫」劇本，希望給予長輩們支持，成為年輕人做榜樣，並藉著影片展現「家人的愛與親情可以超越時間和國籍隔閡」的理念。

施佶明還想透過電影，探討許多移民第二代常面臨在父母祖國和成長國兩邊缺乏歸屬感的定位問題。他回憶自己四、五歲時，台語、中文和英文混著說，也以台灣背景自豪。但上了幼稚園，因為英文不流利受到嘲笑，導致小學時不好意思在公眾場所說中文和台語，對於上中文學校也感到丟臉，「不想自己被視為不融入美國社會的菜鳥移民」，結果逐漸忘記母語。

他希望移民父母與下一代能多溝通，使孩子更了解父母的文化背景和生活歷練，幫助亞裔孩子在面臨多元種族的局勢中站穩腳步。

施佶明在疫情期間，還利用時間參與小東京服務中心(Little Tokyo Service Center)發送糧食給洛杉磯地區的長者、殘障者與低收入戶；也加入在洛杉磯舉行的反仇視亞裔大遊行。

「把故事說好可以觸及人心，幫助人們體驗不同文化，也讓有共同背景的人能見度提高」，他說，當找到自己人生意義時，就能活出有價值的生命，以愛出發去做任何事，就能激發更多人付出愛。

「阿嬤與阿倫」完整版短片可上網觀看，網址：omeleto.com/258287

亞裔電影 移民 疫情

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