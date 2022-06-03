施佶明短片說亞裔故事 「阿嬤與阿倫」獲肯定

施佶明(James Y. Shih)根據他(左)和他的阿嬤的故事，自編自導短片電影「阿嬤與阿倫」(Ahma & Alan)，5月獲選在Omeleto頻道公開放映。(施佶明提供)

台裔施佶明(James Y. Shih)自編自導的短片「阿嬤與阿倫」(Ahma & Alan)，日前獲選列入Omeleto頻道公開播映作品，施佶明說，新冠疫情 、美國種族仇恨等大環境，雖讓他情緒糾結疲憊，但也因此有時間沉澱思考，更激發他想說出在美亞裔的故事。他說，希望藉著電影說故事，幫助亞裔了解自己的根，並培養同理心。

「阿嬤與阿倫」曾獲選為2020年西雅圖亞裔電影 節的首映短片，施佶明在加州出生長大，父母來自台灣，奶奶在他小時候特別來美國照顧他，他大學畢業後為了與奶奶多相處而搬回台灣。

施佶明說，當時他一邊在台北師大學中文，課餘在幼兒班教英文。 由於他沒有台灣工作簽證，一度還遭警察以外國人不能教英文為由要把他驅逐出境，奶奶因此到警局陳情說「我孫子是台灣人，他不需要非法教書，我可以照顧他」。施佶明看到嬌小的奶奶無畏權威，使他深感驕傲而寫下「阿嬤與阿倫」劇本，希望給予長輩們支持，成為年輕人做榜樣，並藉著影片展現「家人的愛與親情可以超越時間和國籍隔閡」的理念。

施佶明還想透過電影，探討許多移民 第二代常面臨在父母祖國和成長國兩邊缺乏歸屬感的定位問題。他回憶自己四、五歲時，台語、中文和英文混著說，也以台灣背景自豪。但上了幼稚園，因為英文不流利受到嘲笑，導致小學時不好意思在公眾場所說中文和台語，對於上中文學校也感到丟臉，「不想自己被視為不融入美國社會的菜鳥移民」，結果逐漸忘記母語。

他希望移民父母與下一代能多溝通，使孩子更了解父母的文化背景和生活歷練，幫助亞裔孩子在面臨多元種族的局勢中站穩腳步。

施佶明在疫情期間，還利用時間參與小東京服務中心(Little Tokyo Service Center)發送糧食給洛杉磯地區的長者、殘障者與低收入戶；也加入在洛杉磯舉行的反仇視亞裔大遊行。

「把故事說好可以觸及人心，幫助人們體驗不同文化，也讓有共同背景的人能見度提高」，他說，當找到自己人生意義時，就能活出有價值的生命，以愛出發去做任何事，就能激發更多人付出愛。

「阿嬤與阿倫」完整版短片可上網觀看，網址：omeleto.com/258287。