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又傳執勤警察中槍 芝女警攔檢遭槍擊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警察局局長布朗(前)在治療中槍女警的芝加哥大學醫院前，說明全案經過。(芝警局直播截圖)
芝加哥警察局局長布朗(前)在治療中槍女警的芝加哥大學醫院前，說明全案經過。(芝警局直播截圖)

芝加哥警局局長布朗2日表示，一名執勤的警察1日下午5時42分時，在芝加哥南區西英格伍德區(West Englewood)試圖攔停一部車輛時，該車不僅刻意與警車並行，還向警車內開槍，子彈打中正在開車的女警。警局發言人艾亨(Tom Ahern)說，中槍的為七分局警員，截至2日中午仍在芝加哥大學醫院治療，警局同時也宣布已鎖定嫌犯。

布朗說，受傷女警案發前與一名同事開著警車，正在61街與寶林娜街(Paulina St.)間試圖攔截一部可疑車輛，沒想到該輛車先是加速駛離，接著回轉往警車方向開過來，然後慢速通過警車旁時，向警車開槍射擊，子彈打中當時駕車的女警。

女警中槍後，坐在副駕座的同事，立即跳到駕駛座，然後開車直衝芝加哥大學醫院急診室，經過及時治療，受傷女警的傷勢在當晚7時30分時，已經從危急轉為穩定。未中槍的同車警察，隨後也在西北醫院接受檢查，確認安全步出醫院時，他的幾十名同事在醫院外迎接他，並向他敬禮致意。

案發現場附近的居民說，他們至少聽到了好幾聲槍響，原先以為是有人放煙火，沒想到很快有大批警察到場，才知道發生槍擊案。

開槍車輛後來在64街與南畢夏普街(S. Bishop)附近發生車禍，涉案者均已逃逸，僅留在撞毀車輛在現場，警方隨後在附近找到車鑰匙與槍枝。

芝警局指出，開槍打傷女警的嫌犯為28歲的累犯，目前他仍然在逃，警方正全力追捕。

公眾對於芝城女警佛蘭屈(Ella French)去年在攔停車輛時遭車內乘客開槍射殺的記憶猶新，當時案發地點僅離1日槍擊所在地不到一哩。

芝城警察人力吃緊已非一天兩天的問題，市長萊特福特2日對該槍擊案表示，此次事件再次說明了芝加哥警察面臨的危險，特別是來自肆無忌憚、膽大包天的慣犯，「穿著制服的的警察，竟被刻意當襲擊目標，是我覺得最可怕的事情」，她希望聯邦能夠伸出更多援手，確保兇手繩之以法。

警察 芝加哥 槍擊

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