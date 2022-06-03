芝捷運華埠站 2女遊客遭暴力攻擊 男嫌落網

為減少捷運犯罪，芝加哥警局甚至組織特別巡邏小組維護乘客安全。(CTA提供)

芝加哥警察局2日表示，1日在紅線華埠 車站、羅斯福路站先後攻擊三名女性的男性嫌犯已經落網，該嫌在華埠站持利器割傷一名22歲亞裔女性臉部，並毆打另一名20歲西語裔女性，根據警方報案資料，這兩名遭無故受到暴力襲擊的年輕女子，都是來芝城 觀光的遊客。

芝警局指出，被捕的男嫌今年29歲，有30項前科，目前正在接受精神狀況評估，他1日上午10時30分左右，在芝城華埠紅線捷運 車站先拿出利器，割傷了同在捷運月台的22歲亞裔女臉部，接著試圖向另一名20歲的女性行刺，但該女敏捷躲過，沒料到男嫌接著出拳毆打受害女臉部後逃逸。

警方據報後立即趕到現場，臉部遭割傷的亞裔女經緊急送醫已無大礙。

該案發生13分鐘後，華埠紅線捷運站的下一站羅斯福路站，再度發生該名男嫌以建築用圓錐形物攻擊一名23歲女性事件，受害者已送醫治療，傷勢穩定。

芝城捷運列車暴力案件今年持續增加，其中行經華埠的紅線(Red Line)列車犯罪情況尤其嚴重，稍早一份統計指出，紅線捷運從今年年初到3月15日間，搶劫案件數比去年同期飆漲八成，也是從2015年來捷運犯罪案件的新高。而華埠停靠站也頻頻傳出攻擊或搶劫事件。

該份捷運案件分析報告顯示，今年前2.5個月中，介於羅斯福路與霍華德站間的紅線捷運，共發生34起搶劫，值得注意的是，今年犯罪案件又以持刀械攻擊增加最多，其中五件是因嫌犯搶劫乘客。

華埠捷運站發生乘客遭莫名攻擊今年已有多起，例如3月16日下午4時30分，一名47歲的男子在捷運列車靠近華埠時，突然遭到不明人士持刀割傷他的臉部。

為加強乘客安全意識，芝加哥捷運局提醒，在搭車時應提高警覺，留意自己的財物，尤其是盡量避免使用手機；一旦覺得所搭乘的車廂令你感到不舒服時，最好趕緊在最近的停靠站下車，然後通知車站工作人員；遇到危險時馬上撥打911報警；捷運列車上都設有紅色緊急按鈕，有需要時可以使用；入夜後搭乘捷運，盡量選擇靠近車頭的前幾個車廂乘坐，這樣如遇危險可以盡快通知列車駕駛，而且記得不要選擇搭乘沒有乘客或很少乘客的車廂。