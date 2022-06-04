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芝加哥市提前投票超級投票站即日起開始

本報芝加哥訊

芝加哥市將於 6 月 28 日初選的提前投票即日起在位於191 N. Clark (Lake & Clark)的芝加哥市選舉委員會的超級投票站正式開始，庫克縣巡迴法院在前幾天作出下列裁決：

•國會第 1 選區：候選人 Stephany Rose Spaulding 不在選票上

•縣警長：候選人 Navarro Gercone 在選票上

•縣警長：候選人 Noland Rivera 在選票上

由於要在選票上作出這些更改，同時在選舉前要對選票進行所需校對，以及測試投票儀器，因此需要重新訂定提前投票的開始日期；郵寄投票選票也已於 5 月 31 日開始寄給選民。

位於191 N. Clark 的超級投票站已於 5月31日至 6月28日(選舉日)開放，時間如下：

星期一至星期五：上午 9 時 - 下午 6 時

星期六：上午 9 時 - 下午 5 時

星期日：上午 10 時 - 下午 4 時

選舉日(6 月 28 日)：上午 6 時 - 下午 7 時

從 6 月 20 日至 6 月 24 日，191 N. Clark 的超級投票站將延長開放時間 (上午 9 時 - 下午 7 時)。

芝加哥市 50 個選區的提前投票從 6 月 13 日開始至 6 月 28 日舉行。點擊此處可查看所有提前投票地點及地址

所有在芝加哥市登記的選民，無論居住在何處，皆可前往市內任何一個提前投票地點投票。所有提前投票地點將提供選民登記服務 (首次登記、更改姓名和更新地址)。辦理首次登記、更改姓名及地址的選民需要提供兩種身份證明，其中一種要有選民的目前地址。

選民有任何問題可致電 312-269-7900 或發送電郵至 [email protected]。或聯繫：Jane Lau, [email protected], 312-269-3257。

投票 芝加哥 庫克

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