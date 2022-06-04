我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

2022 北美雲來集講壇 李昌鈺博士 談信仰的力量

本報芝加哥訊
國際刑案鑑識專家李昌鈺博士，以人生經歷，談信仰的力量。
國際刑案鑑識專家李昌鈺博士，以人生經歷，談信仰的力量。

2022年北美雲來集講壇於5月29日，由永固法師主持，邀請國際刑案鑑識專家李昌鈺博士，以人生經歷，談信仰的力量，分享因果關係。李博士與佛光山因緣深厚，對星雲大師充滿無限的感恩，曾以「使不可能變為可能」字帖，交換了星雲大師「心中有事世間小，心中無事一床寬」的字帖。逾千人在zoom會議室和youtube頻道觀看，芝加哥佛光山、佛光協會，也積極發動人員上線聆聽。

李昌鈺博士出生於中國江蘇，成長於台灣，崛起於美國，榮耀於世界。座談會中，不斷談及飽讀詩書、文采兼備的母親李王岸佛，更是一位虔誠的佛教徒。家境雖窮，母親常教導說：「做人要端正、行事要乾淨，做事要認真，即便一絲一毫都要腳踏實地求真求是，努力的做好每一件事，就會有成功的一天！」。人生最大的敵人，就是自己，突破自我求進步，堅定信仰與力量；信仰會付予希望，升起熱忱，驅使努力；從小受母親嚴謹教育的影響，李博士將畢生的成就，歸功於母親的教導。

李博士表示，一生只貫徹一件事「I make impossible become possible。使不可能變成可能」。他語重心長的說，靠權勢和錢財而獲得的尊重是假的，一旦失去權勢或破產了，這些尊重都會不見了。知識、經驗和朋友是永恆的，一旦獲得即是終身財富。其中提及在911事件和戰地的災難現場，看見老人無助的跪地求找家人的情境，救援隊雖有傷亡，仍舊勇敢的前仆後繼，發大慈悲心，發揮無畏無我的精神，如救苦救難的觀世音菩薩，日夜工作救助眾生。

最後，李博士鼓勵大眾，實踐星雲大師提倡的三好運動 [ 做好事、說好話、存好心 ]。宇宙日月無窮盡，珍惜今生、活在當下，一切隨緣，無我無私的奉獻，信仰的力量自然湧現，並祈願人人平安快樂、感恩、知足。一場發人深省的講座，法師及觀眾們紛紛回響表示：李博士的菩薩心腸也可以說是現代的包青天，翻了很多怨案，令人敬佩感動，受益良多 (人間社 李性銘供稿)。

911事件發揮無私無畏的救難隊。
911事件發揮無私無畏的救難隊。
911災民家屬求助救難隊尋找失去的家人。
911災民家屬求助救難隊尋找失去的家人。
李博士分享因緣觀。
李博士分享因緣觀。
在無我的境界慈悲行善。
在無我的境界慈悲行善。
李昌鈺博士談般若觀。
李昌鈺博士談般若觀。
座談會由永固法師（右）主持。
座談會由永固法師（右）主持。
母親的家訓～遇到困難，不可放棄。
母親的家訓～遇到困難，不可放棄。

李昌鈺 破產 教育

上一則

ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務

下一則

環保家電Coway優質智慧家電+服務亞特蘭大擬設華裔據點 誠聘銷售經理 工時靈活 待遇優

延伸閱讀

北美最優質珍珠奶茶原物料品牌HOJA FOOD進軍佛州市場

北美最優質珍珠奶茶原物料品牌HOJA FOOD進軍佛州市場
北美格力商用空調總部分享空調維護科普知識

北美格力商用空調總部分享空調維護科普知識
佛光山全球慶祝開山56週年 同步抄經修行

佛光山全球慶祝開山56週年 同步抄經修行
舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書：她不縱放罪犯

舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書：她不縱放罪犯
星雲大師親臨芝加哥主持佛光山甘露灌頂三皈五戒

星雲大師親臨芝加哥主持佛光山甘露灌頂三皈五戒

舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書

舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書

熱門新聞

逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

2022-06-03 11:52

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味
每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低