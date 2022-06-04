2022 北美雲來集講壇 李昌鈺博士 談信仰的力量

國際刑案鑑識專家李昌鈺博士，以人生經歷，談信仰的力量。

2022年北美雲來集講壇於5月29日，由永固法師主持，邀請國際刑案鑑識專家李昌鈺 博士，以人生經歷，談信仰的力量，分享因果關係。李博士與佛光山因緣深厚，對星雲大師充滿無限的感恩，曾以「使不可能變為可能」字帖，交換了星雲大師「心中有事世間小，心中無事一床寬」的字帖。逾千人在zoom會議室和youtube頻道觀看，芝加哥佛光山、佛光協會，也積極發動人員上線聆聽。

李昌鈺博士出生於中國江蘇，成長於台灣，崛起於美國，榮耀於世界。座談會中，不斷談及飽讀詩書、文采兼備的母親李王岸佛，更是一位虔誠的佛教徒。家境雖窮，母親常教導說：「做人要端正、行事要乾淨，做事要認真，即便一絲一毫都要腳踏實地求真求是，努力的做好每一件事，就會有成功的一天！」。人生最大的敵人，就是自己，突破自我求進步，堅定信仰與力量；信仰會付予希望，升起熱忱，驅使努力；從小受母親嚴謹教育 的影響，李博士將畢生的成就，歸功於母親的教導。

李博士表示，一生只貫徹一件事「I make impossible become possible。使不可能變成可能」。他語重心長的說，靠權勢和錢財而獲得的尊重是假的，一旦失去權勢或破產 了，這些尊重都會不見了。知識、經驗和朋友是永恆的，一旦獲得即是終身財富。其中提及在911事件和戰地的災難現場，看見老人無助的跪地求找家人的情境，救援隊雖有傷亡，仍舊勇敢的前仆後繼，發大慈悲心，發揮無畏無我的精神，如救苦救難的觀世音菩薩，日夜工作救助眾生。

最後，李博士鼓勵大眾，實踐星雲大師提倡的三好運動 [ 做好事、說好話、存好心 ]。宇宙日月無窮盡，珍惜今生、活在當下，一切隨緣，無我無私的奉獻，信仰的力量自然湧現，並祈願人人平安快樂、感恩、知足。一場發人深省的講座，法師及觀眾們紛紛回響表示：李博士的菩薩心腸也可以說是現代的包青天，翻了很多怨案，令人敬佩感動，受益良多 (人間社 李性銘供稿)。