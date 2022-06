為改善芝加哥治安 Richard Boykin 請選民6/28投 #102神聖一票

Richard Boykin請選民6/28投 #102神聖一票。

庫克 郡董事會主席侯選人Richard Boykin (譯名:瑞查.波以肯)就針對庫克郡的犯罪案,亞裔仇恨率的增高等提出多方面改革方案,請選民於六月二十八提前投票 日,投他支持一票。

Richard Boykin(瑞查.波以肯)於五月二十七日在芝城名軒中餐館舉行演說,召開發表政見會議,針對目前庫克郡治安不良,槍支暴力,搶劫犯罪案的提高,提出了良好的建議。

波以肯先生表示他明白厙克郡面對的挑戰,近來槍械暴力,劫車,零售業被盜竊和其他犯罪率的高昇,高房產税,銷售税,汽油税的升高都是加強了庫克郡居民外遷的原因。他並表示將要做到讓庫克郡成為一個更安全更負擔得起的一個郡,身為民主党的波以肯先生 "讓這一次成為一個"真正"的改變。

波以肯先生任職律師巳超過二十年,於2014-2018任職庫克郡縣委員會,在蘇打汽水(soda pop tax)增税案中提出反對票,是反對增加女性衛生產品 (feminine hygiene tax)税率的領導者,是在庫克郡將突擊武器(Assault weapons)成為不合法的領導者及贊助者。

波以肯先生於伊州 英格烏(Englewood) 成長於單親家庭,現是一位成功驕傲的十五歲男孩的父親,曾任高中足球 隊長,並在縣,市隊及大學足球隊中担任線衛(linebacker)。因曾任職於芝加哥公立學校全職的老師,所以深深了解並關切孩童的教育成長。

波以肯先生曾服務於華盛頓首都多達十一年,是衆議員David的參謀長,在Lyndon Baines Johnson 律師學院求學期是眾議員Bobby Rush的實習生,也曾榮耀的為第一任美國黑人女性眾議員 卡洛. 摩士李. 布朗 (Carol Moseley Brun)工作,是國會黑人核心小組( Black Caucus)一員。

他並表明他會傾聽民眾,努力使庫克郡成為更安全,讓房產税更趨公平化,獨立個體恢復成更自由,並改善公共衛生糸統,改善身體及精神的健康,促使有足夠的基金用於公共安全糸統,確保公共安全糸統和利益相關者間的合作關係,改善庫克市和直轄市的人民經濟健康狀態。

波以肯先生高中畢業於芝加哥高中職業學校(Chicago Vocational High school ),進修俄亥俄州州立大學( Central State University, OH) 政治學糸學士, 代頓的法律碩士 (Juris Doctor of Law-University Dayton School of Law) ,也為伊利諾州執業律師。

提前投票於六月二十八日周二展開,請支持瑞查.波以頓( Richard Boykin)先生的"反罪惡,提昇安全", Richard Boykin投票號碼 為#102。查詢電847.693.4524或登臨網站www.RicharBoykinforCookCounty.com或电郵 [email protected] (張皓)。