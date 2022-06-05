阿瑪廚房西郊分店開業 歡迎舊雨新知光臨

地址位於19 Calenda Ave., La Grange, IL. 60525的阿瑪廚房西郊 La Grange 市中心分店日前正式開業，喜歡川菜、上海菜的郊區朋友們有口福啦！上海灘民國風裝修的阿瑪分店，與芝加哥 橋港區阿瑪廚房總店一樣，提供經典上海菜、川菜精選，別具特色阿瑪烤鴨，每一樣出品都值得細細品味。

阿瑪廚房出品的佳餚除了上海私房菜之阿瑪紅燒肉、四季烤麩 外，還有糖醋小排、白灼游水蝦、老上海油爆蝦、上海春捲、奶油小饅頭等眾多選擇。加工精細，用料高檔，海派風格，阿瑪廚房的上海私房菜，鮮香、清淡、糟香、甜糯、原味。此外，阿瑪廚房將四川各地的特色菜系改良自成一派，包括有阿瑪烤魚、阿瑪口水雞、香鍋香辣蝦、香辣前蹄，還有與眾不同的老料湯底重慶火鍋等，每一樣都是經典而又帶著阿瑪特色的川菜。

阿瑪廚房西郊分店設有包廂雅座、時尚酒水吧台，是 La Grange 市中心唯一的中餐廳。西郊分店交通便利，還毗鄰著名的 Brookfield Zoo（動物園 ），近294,55高速。老闆JUDY 歡迎大家光臨（La Grange）分店，地址：19 Calenda Ave., La Grange, IL. 60525，訂座電話：708-582-6901，網站：www.lamom-lagrange.com 和阿瑪廚房總店（Chicago）地址：3312 S.Halsted St, Chicago, IL. 60608，訂座電話：773-565-4431，網站：www.lamomkitchen.com。