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資深大律師黃正東強強聯手合伙人胡逸倫律師 清水正東律師事務所將提供各項法律援助服務

本報芝加哥訊
圖片：清水正東律師事務所合伙人黃正東律師（左）胡逸倫律師將提供各項法律援助服務。
圖片：清水正東律師事務所合伙人黃正東律師（左）胡逸倫律師將提供各項法律援助服務。

芝加哥資深大律師黃正東與清水律師事務所胡逸倫律師日前強強聯手成立了合伙人公司-清水正東律師事務所(Huang & Hu PC)。資深大律師黃正東博士（John Huang），耶魯大學法學博士，從業超過30多年黃正東律師，武漢大學碩士學位，耶魯大學法學博士，持伊利諾伊州、紐約州律師執照，大成（芝加哥）律師事務所負責人。黃正東律師1991年起在美國執業，他在工作簽證、投資移民、親屬移民等移民法領域，公司并購、金融投資、國際貿易等商業法律服務，各類商業訴訟、民事訴訟，以及遺產信托、遺產規划等領域均取得了杰出成就與優秀的行業聲望。曾多次入圍“超級律師”榮譽榜之外，2019年黃正東大律師還曾獲得“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）頒發的“終身成就獎”。

胡逸倫律師（Alen Hu）是前美國移民局總法務辦公室助理和伊利諾伊州聯邦法官助理，獲得芝加哥肯特法學院全獎法學博士，加州大學伯克利分校和芝加哥大學工程計算機雙碩士。清水正東律師事務所將一如既往的提供各項法律援助服務，房地產買賣交易，移民服務，合同糾紛，訴訟糾紛、離婚抚养，人身傷害，勞工糾紛，雇佣歧視，失業保險，隱私保護以及知識產權法等。其中移民服務包括：工作簽證, 投資移民、職業移民、親屬移民及入籍申請。还代理移民訴訟，諸如遞解離境、庇護、保釋、查案、重新開案、出庭及上訴等綜合移民服務。

清水正東律師事務所表示，做移民訴訟和商業訴訟，我們都是認真的。繼早前2021年9月-Huang & Hu 在信托責任訴訟中成功為被告股東解職，據稱損失約為 200 萬美元。2021年8月又以超過 250,000 美元的商標和版權侵權凍結資金為兩名電子商務賣家獲得了有利的和解。二月初：司法部妥協，同意反轉客戶2年三次被拒的OPT申請和上訴；芝加哥某大學法務總監妥協，同意反轉客戶被拒學生身份上訴請求。接著：兩起專利侵權案和破產清算案順利收官。二月下旬：標的百萬的欺詐交易訴訟將正式開始jury trial陪審團庭審。成功個案層出不窮，真正意義上的小企業關系，大企業結果。更多的清水正東律師事務所業務，歡迎致電洽詢：312-780-2090或瀏覽：Huang-Hu.com。

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