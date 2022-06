明州佟明璟創業 搭起跨文化橋梁

台裔佟明璟(Ming-Jinn Tong)創辦Cultivate跨文化諮商公司,與美國太太Catherine育有三個孩子。(佟明璟提供)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市白人警察 於2020年疫情期間,因執法過度造成非裔佛洛依德死亡,引起全美關注族裔問題,明州 台裔佟明璟(Ming-Jinn Tong)也開始思索如何在不同文化的社群間搭起橋梁。去年他開辦Cultivate跨文化諮商公司,希望協助公司、團體培養跨文化溝通技巧。

畢業於慕迪聖經學院(Moody Bible Institute)、主修跨文化事工(intercultural ministry) 的佟明璟說,文化是一種看待人們所做所為的觀感(how we view what we do)。他鼓勵大家培養「跨文化的敏捷能力」(intercultural agility),就是一種能正確詮釋文化情境並適當回應的能力,他說,這是一種可經過訓練養成的技巧。

佟明璟拿明州警察執法致死事件為例,他說西方人非常重視規矩(rule),因此辯護律師稱,警察執法是遵守規定,不算違法或做錯事。但佟明璟說,警察若能先考慮到被壓頸的是活生生的人,先考慮人性尊嚴,就不會發生此憾事。佟明璟表示,握有權力的人,要用權力去服務,而不是壓迫;要在規矩之前,先尊重人的價值。

跨文化的敏捷能力還能提高個人情商。佟明璟說,要區分文化行為(cultural behavior)與道德行為(moral behavior)的不同,一旦別人與你意見不同,不一定關乎道德標準,因此不要立即貼標籤說對方錯誤或固執;而要檢視對方看重的點,找出他們與自己不同文化產生的行為。

佟明璟說,在單一文化(Monoculture)裡的人,習慣以單一角度來批判不同文化的人,而他自己是多重文化人,常在東西方文化中轉換角度看事情,這不僅是為了生存,也是為了體恤他人。他不是放棄自己的價值觀,而是藉由了解他人的背景,創造出跨文化的共同空間。

佟明璟說,他的成長背景教他體會東西文化差異,因此更敏銳感受到潛藏在社會中的文化衝突。他曾擔任基督教會牧師,多年來聆聽人心掙扎,希望藉由設計文化教學課程,來輔導人思考、溝通與解決問題。

佟明璟1979年出生於新墨西哥州 的Albuquerque,父母親來自台灣,有關其跨文化服務,可查看官網:www.meetcultivate.com。