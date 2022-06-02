明州佟明璟創業 搭起跨文化橋梁

台裔佟明璟(Ming-Jinn Tong)創辦Cultivate跨文化諮商公司，與美國太太Catherine育有三個孩子。(佟明璟提供)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市白人警察 於2020年疫情期間，因執法過度造成非裔佛洛依德死亡，引起全美關注族裔問題，明州 台裔佟明璟(Ming-Jinn Tong)也開始思索如何在不同文化的社群間搭起橋梁。去年他開辦Cultivate跨文化諮商公司，希望協助公司、團體培養跨文化溝通技巧。

畢業於慕迪聖經學院(Moody Bible Institute)、主修跨文化事工(intercultural ministry) 的佟明璟說，文化是一種看待人們所做所為的觀感(how we view what we do)。他鼓勵大家培養「跨文化的敏捷能力」(intercultural agility)，就是一種能正確詮釋文化情境並適當回應的能力，他說，這是一種可經過訓練養成的技巧。

佟明璟拿明州警察執法致死事件為例，他說西方人非常重視規矩(rule)，因此辯護律師稱，警察執法是遵守規定，不算違法或做錯事。但佟明璟說，警察若能先考慮到被壓頸的是活生生的人，先考慮人性尊嚴，就不會發生此憾事。佟明璟表示，握有權力的人，要用權力去服務，而不是壓迫；要在規矩之前，先尊重人的價值。

跨文化的敏捷能力還能提高個人情商。佟明璟說，要區分文化行為(cultural behavior)與道德行為(moral behavior)的不同，一旦別人與你意見不同，不一定關乎道德標準，因此不要立即貼標籤說對方錯誤或固執；而要檢視對方看重的點，找出他們與自己不同文化產生的行為。

佟明璟說，在單一文化(Monoculture)裡的人，習慣以單一角度來批判不同文化的人，而他自己是多重文化人，常在東西方文化中轉換角度看事情，這不僅是為了生存，也是為了體恤他人。他不是放棄自己的價值觀，而是藉由了解他人的背景，創造出跨文化的共同空間。

佟明璟說，他的成長背景教他體會東西文化差異，因此更敏銳感受到潛藏在社會中的文化衝突。他曾擔任基督教會牧師，多年來聆聽人心掙扎，希望藉由設計文化教學課程，來輔導人思考、溝通與解決問題。

佟明璟1979年出生於新墨西哥州 的Albuquerque，父母親來自台灣，有關其跨文化服務，可查看官網：www.meetcultivate.com。