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失傳逾半世紀 9人排球賽重現芝華埠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影)
已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影)

在芝城失傳超過半世紀的華裔九人排球賽，日前在多位年輕亞裔的推動下，於華埠廣場舉辦56年來第一場九人排球賽，組織者陳東尼(Tony Chan，音譯)表示，希望藉此活動維護歷史遺產，並強化社區連結。

已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影...
已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影)

九人排球賽始於1930年代在美國東海岸工作的華裔工人，這種簡單粗略、需要充沛體力，且只要水泥地就可以進行的體育賽事，受到當年許多華工熱愛，也因此風行一時，不過，隨著生活條件以及大環境的演變，這種每隊九名球員上陣，而非現行六人成隊的排球賽，在1966年後就再也沒有人這樣打法。

陳東尼說，多年來他一直在芝加哥華埠組織九人排球賽，傳統上這種球賽僅在移民與其後代聚居的大都市進行，他表示，這項運動為長期以來受到反華種族主義阻止參加主流運動的華裔男性，提供了一個體育競賽的出口。

已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影...
已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影)

他更希望藉著重新推出九人排球運動，讓更多人關注在美華裔的歷史，並延續亞裔在美國社區的歸屬感，陳東尼說，「不僅僅是推動排球，更要因此建立亞裔間的聯繫與友誼，才是推動這項運動的主旨」。

已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影...
已經超過半世紀沒有在芝加哥舉行的九人排球賽，日前在華埠重現。(特派員黃惠玲／攝影)

陳說，其實九人排球賽在東西兩岸仍然有不少人投入，相對來說，位於中西部的芝加哥幾乎可說是該項運動的「孤島」，他在2014年聽說有人在華埠附近的阿莫廣場公園(Armour Square Park)，每周日就會有人在打九人排球，當時大多是對該運動記憶猶新的藍領工人或移民。

2018年他發起成立了「九人排隊芝加哥聯隊」(Chicago United)，也吸引越來越多人加入，目前成員已有40名，且經常到全美各地參加比賽。

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