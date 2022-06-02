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每張100元 Metra發售超級省錢月票

特派員黃惠玲／芝加哥報導

大都會火車通勤系統Metra宣布，將發售超級省錢的100元月票，購買這種月票的乘客，將可以不分區域無限制搭乘往返芝城到其他大芝加哥地區的列車，該月票將從6月20日起開賣，有效期從7月1日開始，預計發售三個月。

Metra執行長德溫斯基(Jim Derwinski)1日表示，在目前油價飆升的情況下，這次的優惠月票對許多經常搭乘火車的民眾來說「非常划算」，他說，幾乎只要花一次油箱加滿的價格，或是一場球賽的門票錢，就可以在一個月內搭火車在芝加哥各地旅行。

德溫斯基說，「與自駕相比，沒有交通阻塞的Metra已經成為更負擔得起的選擇，而現在即將發售的百元月票，將達到更高經濟效益」。

一般民眾可以購買這種百元月票，而符合資格的耆老、幼稚園到高中學生，則僅需花70元購買優惠月票。

Metra的月票一般是以往返區域計算票價，依照距離分成從A到M共12個區域，月票價格從95.25到294.75元不等，這次的超級省錢月票，每張才賣100元，對於部分經常往來郊區與市區的通勤民眾來說相當划算。

Metra表示，購買優惠月票的流程跟一般購買月票一樣，此外，大都會火車系統也將繼續出售一天內無限制來回第一區到第三區的6元日票，以及不分區的10元日票。有意購買者，可查詢官網了解購買方式，網址：https://reurl.cc/ErmDj0。

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