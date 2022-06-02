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芝加哥美食節 7月8日至10日回歸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
停辦兩年實體活動的芝加哥美食節，今年將恢復推出美食攤與現場演出。(本報檔案照片)
停辦兩年實體活動的芝加哥美食節，今年將恢復推出美食攤與現場演出。(本報檔案照片)

因為疫情而停辦兩年實體活動的「芝加哥美食節」終於回歸，芝加哥市文化事務與特別活動局表示，今年美食節將在7月8日到10日於葛蘭特公園(Grant Park)登場，將有超過30家餐館設攤，同時現場還將設立三座舞台推出免費表演。

芝市文化事務與特別活動局局長哈爾奇(Erin Harkey)說，新冠疫情開始爆發的2020年，每年受到歡迎的芝加哥美食節不得不改成線上活動，2021年夏天時儘管疫情趨緩，但為安全考量，則改以快閃餐車的方式，將美食帶到多個社區，「很高興今年終於回到葛蘭特公園舉辦」。

她特別提到，今年的美食節不用像往年一樣必須先購買餐劵，而是全部改成由各個攤商自行向消費者收費。

芝市長萊特福特表示，美食節是展現芝城高水準與多元餐飲的最佳機會，參加者可以在此時間享受到各種風味美食，並體驗芝城夏日美景。

葛蘭特公園的美食節，在三天活動期間每天從中午12時開放到晚間8時，地點在白金漢噴泉旁，今年參加現場演出的團體包括Nelly、Aterciopelados等，詳細參與餐館名單以及演出內容，可查詢官網：https://reurl.cc/1Z8lRG。

哈爾奇說，今年美食節除了在葛蘭特公園舉行主場活動外，還將擴大到社區推出小型美食節，包括6月11日在芝城西區的奧斯汀區(Austin)、6月18日載芝城南區的普爾曼區(Pullman)，以及6月25日在小村區(Little Village)共三場。

此外，芝城夏日舞蹈節(SummerDance)也將與美食節同日展開，配合美食節活動，舞蹈節將在白金漢噴泉旁舉辦免費舞蹈教學，舞蹈派對與課程內容，可查詢官網：https://reurl.cc/6ZGXo6。

美食 芝城 疫情

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