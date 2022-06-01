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振興華埠改善治安 慶亞裔月人氣旺

黃惠玲
華聯會主席鄭征(左六)與美中餐飲聯合會會長胡曉軍(右八)，感謝趙建(左八)等嘉賓，出席在華埠舉行的「振興華埠，改善治安」亞太裔傳統月慶祝活動賓出席。(特派員黃惠玲／攝影)
華聯會主席鄭征(左六)與美中餐飲聯合會會長胡曉軍(右八)，感謝趙建(左八)等嘉賓，出席在華埠舉行的「振興華埠，改善治安」亞太裔傳統月慶祝活動賓出席。(特派員黃惠玲／攝影)

大芝加哥地區華僑華人聯合會與美中餐飲業聯合會，日前攜手在華埠廣場推出「振興華埠，改善治安」活動，一方面慶祝亞太裔傳統月，同時帶旺華埠人氣，與會者並呼籲公眾共同反族裔仇恨犯罪，以及守望相助維護社區安全。

中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、伊州國會議員戴維斯(Danny Davis)、伊州財長方仲華、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、芝加哥負責公共安全的副市長馬利(John O'Malley)、芝25區區長盧漢士、伊州州眾議員馬靜儀代表李美琪等，都出席了盛會。

華聯會主席鄭征和美中餐飲業聯合會主席胡曉軍代表主辦方向蒞臨現場的嘉賓致謝，鄭征表示，芝城華埠在全美中國城中逆勢成長，是社區居民和僑社僑團共同努力的成果。

趙建致詞表示，亞裔特別是華裔在過去200年間，對美國發展做出重要貢獻，而伊州華裔更對多元文化的社區扮演重要角色，他說每個華人都應該因此引以為傲，他也特別感謝華人為促進中美關係的努力。

以「振興華埠，改善治安」為主題的亞太裔傳統月慶祝活動，日前在華埠廣場舉行。(特派...
以「振興華埠，改善治安」為主題的亞太裔傳統月慶祝活動，日前在華埠廣場舉行。(特派員黃惠玲／攝影)

馬利說，市府與所有負責公共安全的警察與執法人員，以確保公眾安全為首要任務，尤其在國殤節連假期間，警察與相關人員都取消休假繼續執勤。其他與會嘉賓也陸續送上亞太裔傳統月的祝福。

簡單隆重的開幕式後，並推出精彩豐富的演出節目，包括舞龍舞獅、變臉、中國功夫、歌舞等，吸引眾多遊客、民眾圍觀，也為華埠帶來興旺人氣。

華埠舉行的「振興華埠，改善治安」為主題的亞太裔傳統月慶祝活動，眾多嘉賓出席。(特...
華埠舉行的「振興華埠，改善治安」為主題的亞太裔傳統月慶祝活動，眾多嘉賓出席。(特派員黃惠玲／攝影)

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