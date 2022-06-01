伊州州長、國會參議員競爭激烈

伊州 初選將選出民主黨 及共和黨 的代表候選人，其中州長與國會參議員的共和黨選情激烈，州長共有六人爭取代表該黨與民主黨的現任州長普立茲克一決勝負，此外，想爭取11月初迎戰伊州國會參議員達克沃斯(Tammy Duckworth，民主黨)的共和黨人，更有多達七人參加黨內初選。

目前正在台灣訪問的達克沃斯的參議員職位，多達七名共和黨候選人躍躍欲試，這七位參選人中的大多數，都表明了堅定的保守立場，他們除了支持共和黨反對墮胎和支持警察和槍枝權利外，其中幾位甚至加強了他們的保守言論，包括在沒有證據的情況下質疑2020年總統選舉結果。

南伊大保羅賽門公共政策學院(Paul Simon Public Institute at Southern Illinois Universtiy)的主任蕭約翰(John Shaw)表示，共和黨人考慮該州民主黨人占多數，因此想要爭取川普追隨者支持的做法存在一定風險，「儘管你可能用此方法贏得黨內初選，但幾乎可以很確定會在11月初的普選中失敗」。

爭取連任的達克沃斯無民主黨人予以挑戰，她的競選經費早在3月底時就已經累積達到710萬元。

州長方面，民主黨方面有兩人參選，包括競選連任的普立茲克、退伍軍官麥爾斯(Beverly Miles)，不過，普立茲克預料將在民主黨內獲得絕大多數支持，身家非凡的他，早就自掏腰包為自己助選。普立茲克在2018年代表民主黨挑戰想要連任的共和黨州長朗納時，因雙方都是家財萬貫，當年還因此創下全美國角逐州長最花錢的紀錄。

共和黨的六名州長黨內參選人，包括芝西郊奧羅拉市市長歐文(Richard Irving)、伊州州眾議員貝利(Darren Bailey)、商人拉賓恩(Gary Rabine)、伊州州參議員史密夫(Paul Schimph)、律師索羅門(Max Solomon)、商人蘇立文(Jesse Sullivan)。

反對普立茲克最力的伊州首富葛立芬(Ken Griffin)曾捐出數千萬元作為歐文的競選經費，但近期歐文傳出多項濫用權勢圖利親友的消息，致使他的支持度受到衝擊。