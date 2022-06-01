伊州初選芝城提前投票 開跑

芝加哥選委會執行主任郝樂戴(Charles Holiday Jr.，右)與中文外展主任劉珍(左)日前參與華埠活動鼓勵選民登記。(特派員黃惠玲／攝影)

將在6月28日舉行初選的芝加哥 市，即日(5月31日)起在芝市選舉委員會設於市區的超級投票 站(191 N. Clark St.)展開提前投票，芝選委會表示，其他50個選區的提前投票將從6月13日開始到6月28日期間舉行。

今年包括芝市在內的伊利諾州初選，選民將選出代表黨派參加年底11月8日普選的候選人，選舉職位包括一名國會參議員、兩席伊州 高等法院法官、17位伊州國會眾議員，還有州長及副州長、州務卿、審計長、財長、州議會的州參眾議員，以及郡與司法辦公室的官員。

今年伊州的初選延遲舉行，主要因為十年一度的人口普查報告延後公布，導致選區重畫進度拖延。而芝加哥市的提前投票延遲推出，則是因為部分候選人有爭議，需等待庫克郡巡迴法院做出裁決。

芝選委會中文外展員劉珍說，庫郡巡迴法院在日前已經公布裁決結果，包括伊州國會第一選區的候選人史包丁(Stephany Rose Spaulding)不列入選票；庫郡警長候選人澤爾康(Navarro Gercone)與瑞維拉(Noland Rivera)則均允許列入選票候選人名單。

正因選票必須依照裁決結果在選票上作出這些更改，同時在選舉前要對選票進行所需校對，以及測試投票儀器，所以重新訂定提前投票的開始日期為5月31日；她也提到，郵寄投票選票也會從5月31日開始寄發給提出申請的選民。

芝市區的超級投票站開放日為5月31日至6月28日，開放時間為：周一至周五上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時 到下午4時；而選舉日6月28日當天，則從清晨6時開放到晚間7時。

劉珍補充，從6月20日至6月24日，超級投票站的開放時間將延長，每日上午9時到下午7時，均可前往投票。

至於芝加哥市50個選區的提前投票從6月13日開始至6月28日舉行。詳細提前投票所的位置，可查詢：https://reurl.cc/e3VqK7。

華人聚居的11區的提前投票所在McGuane Park(2901 S. Poplar Ave.)、12區則在McKinley Park Branch(1915 W. 35th St.)、25區為華埠圖書館(2100 S. Wentworth Ave.)。

所有在芝加哥市登記的選民，無論居住在何處都可前往市內任何一個提前投票地點投票。所有提前投票地點也將提供選民登記服務，包括首次登記、更改姓名和更新地址等。辦理首次登記、更改姓名及地址的選民需要提供兩種身份證明，其中一種要有選民的現居地址。

其他任何有關選舉問題，可致電(312)269-7900，或電郵至：[email protected]。