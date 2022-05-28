芝染疫升至高風險 強烈建議戴口罩 盡快打補強針

芝市衛生局局長亞瓦迪表示，即日起芝城社區病毒傳播風險升至「高度」，強烈建議民眾盡快施打補強針並在室內戴口罩。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 市衛生局局長亞瓦迪27日表示，即日起該市的新冠病毒社區傳播風險升至「高度」，儘管目前不會恢復室內強制口罩 令，但強烈建議大家進入室內公共空間戴上口罩，她也鼓勵符合施打第二劑加強針的民眾，盡快接種疫苗 。

伊利諾州現有15個郡都進入傳播高風險，其中包括大芝加哥庫克郡、杜佩琪郡、湖郡、麥克亨利郡、威爾郡、葛朗地郡(Grundy)。該州「中度風險」的郡則有30個。

亞瓦迪說，周六到周一為國殤節連假，她呼籲民眾避免參加室內大型集會，且最好限制室內活動參與人數，一旦覺得自己有感染症狀的話，應該立刻進行病毒檢測；如病毒測試結果呈現陽性，應自我隔離五天，之後假使感覺身體狀況好轉可以外出，但未來五天出入公共場合應戴上口罩。

進入傳播高風險，代表可能疫情會進一步爆發，醫院也將面臨不堪重負的挑戰，不過，亞瓦迪說，芝加哥還不到那種地步，「現在做好防疫，可以減少以後採取更嚴格的公共措施風險」。

到26日為止，芝加哥每天新增染疫住院28名，新增死亡人數不到一人。目前69％的芝加哥市民已經完全接種，至少接種一劑疫苗的比率則有75％，亞瓦迪說，儘管病例增加，但住院率與死亡率仍維持在低點。

她說，符合施打補強針資格的芝加哥民眾，現僅有四成完成接種，「假使你在2020、2021打完了兩劑疫苗，那麼你的疫苗可說已經過了效期，請現在趕緊去打補強針。」所有年滿五歲的民眾，都可以施打補強針，年滿50歲或12歲及以上有健康高風險者，則可施打第二劑補強針。