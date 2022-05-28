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29元變2729元 芝華埠商家支票遭盜竊竄改

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
由於郵件遭竊頻傳，郵局提醒民眾最好將重要信件，拿到郵局內的郵箱投遞，避免使用戶外郵箱。(美國郵局臉書)
由於郵件遭竊頻傳，郵局提醒民眾最好將重要信件，拿到郵局內的郵箱投遞，避免使用戶外郵箱。(美國郵局臉書)

芝城華埠一家醫務所在對銀行帳單時發現，一張開給華埠一家服務公司的29元支票，金額竟然變成2729元，該支票號碼沒變，但收款人的名稱已遭竄改，幸而及時發現避免了損失，美國郵局稽查部門與銀行提醒，最近時常發生類似支票被盜竊後更改金額的情形，民眾務必仔細對帳，並留意郵箱安全。

這家醫務所告訴本報記者，日前對帳時發現其中一筆金額高達2729元的支票有點奇怪，經查支票號碼是一張付給華埠一家公司的29元支票，「不知何故竟然變成2000多元，而且支付對象抬頭也改成沒聽過的名字。」

醫務所說，經與銀行反應調查，原來該張支票遭不法份子偷走後竄改，「他們將原來的金額、支付對象部分都蓋掉，然後填上新的金額與收款人名稱，再以網路銀行存入小偷的銀行帳戶」。」

住在伊州南部索恩頓市(Thornton)的博辛斯基(Jim Berschinski)也遇到類似情形，博辛斯基說，他收到5/3銀行的電話，詢問有張金額8000元的支票是否正確，銀行告訴他，支票是要付給坎貝爾(Martez Cmpbell)的，經查，該支票是博辛斯基在3月25日開出要支付給電力公司Commonwealth的電費，金額不過46.23元，結果卻被變造成不同抬頭與金額。

另一張同是在3月25日開出寄給保險公司的3.62元支票，同樣也被塗改成8110元。

經當地警察局調查發現，3月底的周末，該市郵局外的郵筒遭到破壞，許多郵件因此被偷，而博辛斯基的支票信件也包括其中。

為避免類似案件發生，銀行建議客戶盡量利用網上支付帳單，減少郵寄支票付款，如果要開支票，建議使用凝膠筆，這樣墨水可以滲透到支票纖維中，要更改金額與收款人也會比較困難。

銀行與郵局稽查還建議，不要把支票放到附近的郵件收集箱或郵局外的收集箱，最好把郵件拿到郵局內的寄件箱投遞，稽查部門表示，除了破壞郵箱外，還有小偷用塗上粘膠的釣魚線把信件拉出。

此外，一旦預期應該收到的支票、信用卡或其他重要文件逾期未到時，應盡快與寄件人聯繫。

支票 華埠 警察

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