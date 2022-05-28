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伊州務卿參選人詹雅斯 訪華埠爭取支持

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
詹雅斯(前右三)訪華埠爭取支持。(高潔╱攝影)
詹雅斯(前右三)訪華埠爭取支持。(高潔╱攝影)

角逐伊利諾州州務卿的詹雅斯(Alexi Giannoulis)，日前到訪芝城華埠爭取支持，他表示，如果當選州務卿，將在中國城設立據點，提升對華裔社區的服務，他也承諾將改善現行的州務卿辦公室各項業務的效率，減少民眾時常需要大排長龍的困擾。

由於現任州務卿懷特將以88高齡退休，因此今年州級選舉中州務卿職位競爭激烈，其中民主黨有四人參加黨內初選，包括詹雅斯、新迪尼.摩爾(Sidney Moore)、大衛.摩爾(David Moore)，還有現為芝市府審計官的瓦倫西亞(Anna Valencia)；共和黨則有兩人參加初選，包括布來迪(Dan Brady)、米西斯瑟(John Milhiser)，兩黨將在6月28日的初選中選出代表候選人，然後分別代表民主、共和黨在11月初的普選一決勝負。

當天餐會由伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱召集，地點在萬濠餐廳。

現年46歲的詹雅斯，來自希臘移民家庭，其家族為百老匯銀行(Broadway Bank)的經營者，他30歲時曾當選伊州財長，目前則在工作之外，積極參與非營利組織，他說，身為移民後代，了解移民的艱辛，他說，如果他能夠當選，將致力為華裔社區改善服務，包括在華埠設立服務據點，提供華人辦理駕照、汽車貼紙等業務。

他也提到，到監理站辦理駕照、汽車牌照及其他業務的最大困擾就是排長隊，他說，如果當選一定會將目前體系升級，改善效率。

詹雅斯(右七)訪華埠爭取支持。(高潔╱攝影)
詹雅斯(右七)訪華埠爭取支持。(高潔╱攝影)
伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱(左一)為民主黨州務卿參選人詹雅斯(右五)舉辦...
伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱(左一)為民主黨州務卿參選人詹雅斯(右五)舉辦募款餐會。(高潔╱攝影)

移民家庭 駕照 華埠

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